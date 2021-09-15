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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لنضارة بشرتك أعرفى نوع الصابون المناسب لها مع دينا أبو السعود

صابونة بينكى
صابونة بينكى

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن صابونة "بينكي" لها 5 أنواع، مشيرة إلى أن كل نوع يختص ببشرة معينة ولها خصائصها المختلفة.


وأضافت " أبو السعود"، خلال استضافتها ببرنامج  ست الستات، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن السيدات يرغبن دائما في الحفاظ على نضارة بشرتهن والتخلص من الهالات السوداء وفى حالة عدم حدوث ذلك تدخل السيدات فى حالة من الضغط النفسي الحاد والاكتئاب.

وفي سياق أخر، لفتت الدكتورة دينا أبو السعود إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات، وهناك توصيل لجميع المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأوضحت أن الشركة لديها العديد من المنتجات، منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطرا ومرطبا وملمعا للجسم.

دينا أبو السعود بينكي ست الستات الضغط النفسي كريم وصابون معطرا ومرطبا ملمعا للجسم

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