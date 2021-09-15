لنضارة بشرتك أعرفى نوع الصابون المناسب لها مع دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن صابونة "بينكي" لها 5 أنواع، مشيرة إلى أن كل نوع يختص ببشرة معينة ولها خصائصها المختلفة.



وأضافت " أبو السعود"، خلال استضافتها ببرنامج ست الستات، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن السيدات يرغبن دائما في الحفاظ على نضارة بشرتهن والتخلص من الهالات السوداء وفى حالة عدم حدوث ذلك تدخل السيدات فى حالة من الضغط النفسي الحاد والاكتئاب.

وفي سياق أخر، لفتت الدكتورة دينا أبو السعود إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات، وهناك توصيل لجميع المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأوضحت أن الشركة لديها العديد من المنتجات، منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطرا ومرطبا وملمعا للجسم.