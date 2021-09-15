عاجل
فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة الصحة: 15 ألف جرعة من بروتوكول كورونا بـ 50 مليون دولار ختام فعاليات الفوج الثاني للدورة الصيفية للجامعات والمعاهد ببرنامج إعداد القادة التخصصي باقي 72 ساعة .. الداخلية تطبق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني السبت الصحة: لا يوجد أي سند علمي للحصول على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزواء: أتمني انتظام العام الدراسي بدون إصابات كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن معرض أهلا بالمدراس  ضم أكثر من ٢٠٠ عارض بها كافة الصناعات ونستهدف العام القادم أكثر من ذلك.


وأضاف مدبولي خلال  افتتاح معرض أهلا بالمدراس ، أن هذا العام له استعدادات خاصه في ظل استمرار أزمة كورونا ونستهدف انتظام العملية التعليمية هذا العام من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطعيم هيئة التدريس والطلبة والموظفين لتكوين مناعة مجتمعية تقلل من أعداد الإصابة بفيروس كورونا .

طالب الدكتور مصطفي مدبولي  من جميع الطلاب التطعيم بلقاح فيروس كورونا حتي لا يتعرض الطلاب لأي إصابات ، قائلا اتمني ان يكون العام الدراسي منتظم بدون إصابات من فيروس كورونا

 

وكان قد تفقد مدبولي معرض أهالي المدارس بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور وزير التموين و وزيرة التجارة والصناعة .


ويستمر المعرض في الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر بتخفيضات لا تقل عن 30%.

وكان قد أوضح وزير التموين  أن هناك مقترحًا لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض سيتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المعرض سيصل إلى 210 عارضين، على مساحة تصل إلى 3000 م2، منوها بأنه يشارك بالمعرض أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهي شعبة "الأدوات الكتابية والمدرسية"، وشعبة "الجلود والمصنوعات الجلدية "وشعبة "الملابس الجاهزة" وشعبة "الكمبيوتر ومستلزماته"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشعبة المواد الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

مدبولى اهلا بالمدراس كورونا رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

لجنة الحكام تنتعش.. عودة عصام عبد الفتاح أيقونة التحكيم الدولي

هل جميع ما ورد بـ الموطأ صحيح ؟.. أمين الفتوى يجيب

اللجنة العليا المصرية الليبية| توقفت عام 2009 وعادت للمشاركة والتكامل بين البلدين

النقل توقع برتوكولًا مع البنك المركزي لميكنة خدمات التحصيل بوسائل المواصلات

محمد بن زايد يحصل على جائزة "رجل الدولة-الباحث"

باقي 72 ساعة .. الداخلية تطبق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش بطولات الموسم الجاي|مدرب الزمالك يكشف مفاجأة تخص النادي

أخبار الرياضة: محمد صلاح يحصد جائزة جديدة .. طلب عاجل من كيروش فى منتخب مصر .. الأهلي يعلن رحيل قائده رسميا

مجلس الأمن يدعو لإنجاز اتفاق ملزم بشأن سد النهضة بأسرع وقت

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل حدا بحق مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

فيديو

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

طعنه بسكين في بطنه .. قصة شاب دفع حياته بسبب الجدعنة

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ