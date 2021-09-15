رئيس الوزواء: أتمني انتظام العام الدراسي بدون إصابات كورونا

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن معرض أهلا بالمدراس ضم أكثر من ٢٠٠ عارض بها كافة الصناعات ونستهدف العام القادم أكثر من ذلك.



وأضاف مدبولي خلال افتتاح معرض أهلا بالمدراس ، أن هذا العام له استعدادات خاصه في ظل استمرار أزمة كورونا ونستهدف انتظام العملية التعليمية هذا العام من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطعيم هيئة التدريس والطلبة والموظفين لتكوين مناعة مجتمعية تقلل من أعداد الإصابة بفيروس كورونا .

طالب الدكتور مصطفي مدبولي من جميع الطلاب التطعيم بلقاح فيروس كورونا حتي لا يتعرض الطلاب لأي إصابات ، قائلا اتمني ان يكون العام الدراسي منتظم بدون إصابات من فيروس كورونا

وكان قد تفقد مدبولي معرض أهالي المدارس بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور وزير التموين و وزيرة التجارة والصناعة .



ويستمر المعرض في الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر بتخفيضات لا تقل عن 30%.

وكان قد أوضح وزير التموين أن هناك مقترحًا لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض سيتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المعرض سيصل إلى 210 عارضين، على مساحة تصل إلى 3000 م2، منوها بأنه يشارك بالمعرض أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهي شعبة "الأدوات الكتابية والمدرسية"، وشعبة "الجلود والمصنوعات الجلدية "وشعبة "الملابس الجاهزة" وشعبة "الكمبيوتر ومستلزماته"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشعبة المواد الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.