في دور الـ 16 لكأس مصر.. تقديم موعد مباراة سموحة وبيراميدز

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور ال16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من اقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6مساء.



كما تقرر اقامة مباراة الأهلي مع انبي في السابعة مساء السبت 25 سبتمبر بستاد الأسكندرية بدلا من اقامتها في الثامنة مساءً.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.



وسبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي