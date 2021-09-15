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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام فعاليات الفوج الثاني للدورة الصيفية للجامعات والمعاهد ببرنامج إعداد القادة التخصصي

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة بحلوان

شهد معهد إعداد القادة بقيادة  الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، ختام فعاليات الفوج الثاني  للدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية "برنامج إعداد القادة التخصصى" بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية  لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية، وذلك بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، بإشراف عام من  الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.  

 

بحضور  الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الاستاذ بهاء مختار مدير قطاع المنافسة والبطولة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور حازم الروبي مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد الرياضي المصري للجامعات.


وجه  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الشكر للطلاب المشاركين على التزامهم ومشاركتهم الفعالة وأفكارهم البناءة خلال فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصى، ونقل سيادته تحية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، مؤكدا خلال كلمته علي ضرورة نشر ثقافة التعايش وقبول الآخر، وتقبل وجهات النظر، وان تكون مواطن معتز بذاته مستنير مبدع مسئول يحترم الاختلاف فخور بتاريخ وطنه شغوف على بناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية لذا هدفت المحاضرات التى عقدت خلال فعاليات الفوج الثاني لهذا البرنامج على نشر القيم الرياضية الإيجابية، التي تساهم على خلق روح المنافسة وتوظيفها فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

 

أكد مدير معهد إعداد القادة  أن الاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشباب المصرى ضمن توجيهات القيادة السياسية، لتقديم أجيال صالحة لبناء المجتمع وتعزيز كافة عوامل التنمية التي يشهدها الوطن وتقديم جيل يحمل شعلة التنوير والبناء ليكتب سطورا جديدة فى كتاب تاريخ وطننا المجيد، بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة التي سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل جهد لدعم ركائزها ووضع بلادنا فى المكانة التى تليق بها.


وتضمنت فعاليات الدورة الصيفية محاضرة عن القيادة الفعالة وحاضر بها الدكتور عبد الله سامي أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا وناقش خلال المحاضرة كيفية أن يكون الشخص مؤثر في الآخرين، وطرق كسب الآخرين، وشرح كيفية التصرف كقائد أو عندما تكون فى موضع الادارة والريادة فى المواقف المختلفة وكذلك أثناء المواقف الضاغطة وفى ظل الأزمات، وحثهم على ضرورة تنمية مهاراتهم القيادية المختلفة.


وكذلك عقدت محاضرة بعنوان القيم الاخلاقية والرياضية وحاضر بها الدكتور اسامة قابيل، أمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتناول  شرح عن كيفية ان تصبح قائد رياضي ناجح لديه رؤية مستقبلية ناجحة، موجها  رسالة مهمة للأبطال الرياضيين على ضرورة معرفة تاريخ  اللعبة الرياضية المهتم بها، كما حثهم على ضرورة تصديق النفس والعمل بقين وهو أساس أي نموذج ناجح حيث أن القائد الرياضي الناجح لابد ان يكون مسؤول وملتزم ذات إرادة قوية يستطيع أن يتعلم من الماضي والتركيز فى المستقبل وضرورة العمل الجماعي، مؤكدا أن هذه الفترة هي فترة بناء النفس.

 

وفى الصعيد ذاته تضمنت فعاليات الدورة الصيفية محاضرة بعنوان إدارة وتنظيم المسابقات الرياضية حاضر فيها الأستاذ بهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة حيث تم مناقشة التخطيط والتنظيم للمسابقات، كيفية تقويم المراحل التنفيذية، بالإضافة إلي مناقشة مستويات البطولة المحلية والإقليمية والقارية والدولية، كذلك تم الحديث عن الموارد والتمويل، توضيح الفرق بين الألعاب الفردية والألعاب الجماعية، الشروط والقواعد الخاصة بكل مسابقة، النظم الخاصة بتنظيم المسابقات، التعرف على الأهداف الخاصة بكل مسابقة، وايضا التعرف على اللجان المنظمة حسب حجم كل بطولة .

 

كذلك عقدت محاضرة بعنوان المهنية الإعلامية بالمجال الرياضى ضمن فعاليات دورة القائد المتخصص فى المجال الرياضى  بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، حاضر بها الأستاذ أيمن بدرة الإعلامي والناقد الرياضي ورئيس تحرير أخبار الرياضة الأسبق، بدأ المحاضرة لكي تصبح قائد لابد من وجود رسالة يوصلها للمجتمع الذي يقوده، وجميعا نعمل من أجل مستقبل بلادنا المنشود، موضحا ان الاعلام ماهو الا تواصل " مرسل - مستقبل - رسالة " وتتمثل الرسالة فى توصيل الصورة الذهنية الصحيحة للمجتمع، ولكى تصل الرسالة بشكل صحيح لابد من الاطلاع الدائم على المعلومات ومعرفة نبذة عن تاريخ اللعبة التى يكتب عنها الاعلامى، وتطرق سيادته لشرح مقومات كتابة الخبر الصحفي الصحيح لكى تصبح الرسالة مكتملة للمتلقي.


وفي نهاية المحاضرة أعلن أنه سيتم عمل مسابقة من خلال عمل مشروع اعلامى عن المشاركة والنشاط الذى تم خلال هذا الفوج وسيتم تقييم المشروع المتميز وتكريمه.


بالاضافة إلى محاضرة بعنوان الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية وحاضر بها الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، واستعرض  التعرف على الاتحاد الرياضى  للجامعات المصرية وهو المسئول عن جميع  النشاط الرياضى داخل الجامعات، كيفية الاشتراك في الأنشطة الرياضية، مؤكدا أن كل رياضى شارك فى هذا الفوج فهو مكسب له، مؤكدا ان هدفنا أن جميع طلاب الجامعات يمارسوا الرياضة، هدفنا أن القائد الرياضي يساهم فى نشر الرياضة الجامعية وأن يصبحوا قائدين رياضيين متميزين.

 

هذا وقد تضمنت فعاليات الدورة الصيفية إقامة العديد من المسابقات الرياضية المختلفة تحت إشراف القائد طارق  إسماعيل مسئول الأنشطة بالمعهد، كما اختتمت الفعاليات بالحفل الختامي وتوزيع الشهادات على المشاركين والميداليات التذكارية.

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