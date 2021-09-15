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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن عبد العزيز: الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات المشجعة على الاستثمار في مصر.. فيديو

مؤتمر بناة مصر
مؤتمر بناة مصر

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات المشجعة على الاستثمار في مصر بالإضافة إلي إصدار قانون بقرار جمهوري بتعويض شركات المقاولات وعدم تحملها الخسائر وهذا ما حافظ على الشركات.

 

 

وأضاف حسن عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى "، أن هناك الكثير من القوانين التي أصدرتها الدولة من أجل الحفاظ علي قطاع التشييد وتحسين مناخ العمل فيه، مؤكدا أن شركات القطاع الخاص والعام الآن بينهم تحالف في العمل مثل ما حدث في أنفاق قناة السويس ومشروع مترو الأنفاق.

 

 

وأوضح حسن عبد العزيز، أن خلال افتتاح رئيس الوزراء لملتقي " بناة مصر " طالبنا بانتشار فروع البنوك المصرية في الدول الأفريقية، لافتا إلي أن عدد مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج 12 مكتبا في 12 دولة فقط.

 

رئيس مؤتمر بناة مصر: المدن الجديدة بنيت على أعلى مستوى

 

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مؤتمر بناة مصر، إن الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية أقامت كمًّا كبير من المشروعات العملاقة والمبهرة.

 


وأضاف حسن عبد العزيز، أنه يتم تنفيذ المدن الجديدة مثل “العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة”  على أعلى مستوى.

 

البنية التحيتة للمدن الجديدة

وتابع حسن عبد العزيز، أن البنية التحيتة للمدن الجديدة، مختلفة بشكل كامل عن المدن العادية، مؤكدا أنه تم تبطين البنية التحتية ببطانة خرسانية على أعلى مستوى.

 

وأشار عبد العزيز، إلى أن كباري مدينة نصر الجديدة عندما تم إنشاؤها، بنيت في 56 يوما، على عكس أوقات سابقة، حيث كان الكوبري يستغرق سنوات لإنشائه.

 

الرئيس السيسي مترو الأنفاق المقاولات الاتحاد الافريقي القطاع الخاص البنوك المصرية التمثيل التجارى حسن عبد العزيز

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