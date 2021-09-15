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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة..ميسي ونيمار ومبابي يقودون هجوم باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج

صدى البلد

أعلن مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه كلوب بروج، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

وجاءت التشكيلة كالأتي:

نافاس 

 

ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - حكيمي 

 

هيريرا - باريديس - فينالدوم

 

نيمار - مبابي - ميسي

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على كلوب بروج، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقع باريس سان جيرمان ضمن فرق المجموعة الأولى التي تضم كلًا من مانشستر سيتي وكلوب بروج إلى جانب لايبزيج.

ويعد الفريق البلجيكي الأضعف في المجموعة الأولى، وهي واحدة من أقوى المجموعات في المسابقة.

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