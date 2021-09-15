عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم العالمي لتقدير الزوجة.. هاني رمزي يوجه رسالة لشريكة حياته

صدى البلد

نشر الفنان هاني رمزي صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر هاني رمزي ، في الصورة برفقة زوجته، وعلق قائلا:" إنهاردة ١٥ سبتمبر اليوم العالمي لتقدير الزوجة.. كل سنة وكل زوجة واقفة جمب زوجها بتدعمه بكل حب، بخير وسلام تستاهل كل التقدير".

 

واستطاع فيلم 200 جنيه لـ هاني رمزي  أن يضمن لنفسه مكانا على قمة إيرادات أفلام السينما منذ اليوم الأول لدخوله المنافسة، حيث حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه في 5 أيام منذ إطلاقه في السينمات.

 

وعبر المنتج وائل علي، عن سعادته بنجاح الفيلم وتفاعل الجمهور معه منذ اليوم الأول لعرضه، قائلا "حصاد الفيلم مبلغ 3 ملايين جنيه في أول 5 أيام فقط رغم عرضه في عدد قليل من السينمات لا يتحاوز 40 دار عرض هو انتصار حقيقي للسينما الهادفة المختلفة". 

 

وأضاف “علي”، "سعيد جدا بردود أفعال الجمهور حول الفيلم خاصة أن نوعية جديدة عما يتم تقديمه مؤخرا، وبه كثير من الدراما والقصص المؤثرة، وقد قررنا عمل توليفة وتركيبة جديدة تجمع كبار نجوم السينما وتتقاطع قصصهم سويا في حبكة محكمة تمكنا خلالها من إلقاء الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، وهذا لم يحدث في السينما منذ فيلم عمارة يعقوبيان".

 

وتربع “200 جنيه” على عرش الإيرادات بإجمالي إيرادات وصل إلى 928 ألف جنيه في أول يوم عرضه الخميس الموافق 26 أغسطس الماضي.

 

فيلم “200 جنيه” بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة

 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تنقلنا بين تفاصيل وأحداث مجموعة قصص مختلفة تربطهم عملة 200 جنيه، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

انستجرام التواصل الاجتماعي هاني رمزي محمود حافظ تركي الفنان ليلى علوي غادة عادل

ترشيحاتنا

أستاذ العمارة: مصر تقود تنمية عمرانية غير مسبوقة في تاريخها

بـ مؤتمر منظمة ISPOR .. السبكي: الصحة جانب أساسي لتحقيق رخاء الدول

محمود شعراوي: إنشاء لجان متكاملة لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى

تعرف على سعر ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

اتحاد المهن الطبية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعيد دور العمل النقابي

افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الدكتور أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

مفيش بطولات الموسم الجاي|مدرب الزمالك يكشف مفاجأة تخص النادي

أخبار الرياضة: محمد صلاح يحصد جائزة جديدة .. طلب عاجل من كيروش فى منتخب مصر .. الأهلي يعلن رحيل قائده رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ