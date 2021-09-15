محمد صلاح يهدر ركلة جزاء وليفربول يفقد فرصة تعزيز التقدم على ميلان

أهدر ليفربول الإنجليزي فرصة تعزيز تقدمه على ضيفه ميلان ، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحصل محمد صلاح على فرصة في الدقيقة 12 من أجل إضافة الهدف الثاني في المباراة لكن دفاع ميلان تدخل وأبعد كرة اللاعب المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة 14 بعد خطأ من إسماعيل بن ناصر، وتولى محمد صلاح تسديد ركلة الجزاء لكن حارس المرمى استطاع أن يتصدى لها.

واستطاع ألكسندر أرنولد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما تبادل الكرة مع محمد صلاح في الجانب الأيمن واخترق دفاعات ايه سي ميلان ثم سدد الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى مايك ماينان الذي لم يتمكن من التعامل معها.