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رئيس التحرير
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محافظات

شوفت طيف ابني في التتش.. والدة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس تكريم النادي الأهلي لها.. شاهد

والدة اللاعب محمد
والدة اللاعب محمد عبد الوهاب

كرم النادي الأهلي لكرة القدم، والدة اللاعب محمد عبد الوهاب لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى رحمة الله عليه ، فى احتفالية تدشين النجمة العاشرة، برعاية الكابتن  محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى. 

وفى منزل المرحوم محمد عبد الوهاب ألتقى " صدى البلد " من خلال البث المباشر ،  مع والدته التى تم تكريمها فى احتفالية تدشين النجمة العاشرة بالنادى الاهلى بحضور محمود الخطيب رئيس النادى والأعضاء.

وقالت والدة محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ،  الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى منذ يومين مشكورا و رحب بى وأطمئن على  ، وبعدها بيومين اتصل بى منسق النادى الاهلى واخبرنى بحضور الاحتفالية  وسافرت مع نجلى محمود ، وشعرت بشئ جميل جدا وروح محمد وطيفه حولى ، وحاجة جميلة انهم يكرمونى وربنا يفرحهم زى مافرحونى وحسن الضيافة سواء رجال وشباب وكباتن ومجلس أدارة النادى الاهلى وكباتنه وشبابة  ، فالنادى الاهلى بيتى الثانى .

وأضافت والدة محمد عبدالوهاب، بكيت من الفرحة والسعادة بحب الناس لمحمد وبشكر كل الموجودين اللى وقفوا جميعا لما الكابتن محمود الخطيب رحب بى وذكر أسم  محمد عبد الوهاب، وعندما أذهب  للنادى الاهلى تشعر بالخير والفخر ومصريتك والطيبة وحاجات كثيرة حلوة بالنادى الاهلى وشعرت بالراحة  من حب جماهير  النادى الاهلى لمحمد لم يذهب هباء.

وأشارت، أن الخطيب لما أصطحبنى  على المسرح قالى أنت بتبكى ليه ياامى ، أنا كلنا أولادك وقلت ليه ربنا يسعدك ياكابتن خطيب زى ما أسعدتنى الليلة وكنت فرحانة بتكريمى 

وشعرت أن محمدى واقف مع اللاعبين فى الحفل  وروحه معانا   ، ولوالظروف ساعدتنى لزيارة الناى الاهلى كل شهر  مستعدة للذهاب، وأقول للكابتن محمود الخطيب أنكم تستاهل  اللى انته فيه ومن نجاح الى نجاح ودائما النادى الاهلى مفتوح للجميع وهو البيت الكبير.

 

وعندما أصطحبنى الكابتن محمود الخطيب  رئيس النادى الاهلى للمسرح لتقديمى للجكهور و ضيوف الحفل بكيت من الفرحة والسعادة، وأقول لجماهير النادى الاهلى أنتم جمهور مصر العظيم و حبايبنا وأهلنا ومحمد رحمة الله عليه أخوكم  ، وجماهير مصر بالكامل على كامل أنتماءتهم الرياضية  أحبت محمد نجلى وانا بشكرهم من قلبى.

وبالنسبة لتعصب لبعض الجماهير أقول لهم : أشجع وأحب النادى الذى أشجعه ولاعلاقة لى بالمنافس ، أرفض التعصب الاعمى ، واحنا مصريين ونتعصب على بلادنا مصر ونموت على أرضها ، أما كرة القدم فالفرد يزعل على النادى الذى يشجعه فقط. 

وأقول للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى  أنت رجل عظيم ومحترم وربنا يسعدك  دائما ويكون النادى الاهلى فى امان  وانتصارات على يديك .

وأقول للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى الكابت ، أنت حبيب الكل  وأشكرك جدا وأنت  الرجل الوفى ولاعبى الاهلى حبايبى وأولادى وبحبهم جدا.

وأقول لجماهير الاهلى العظيم اشكركم لتشجيعكم الرائع ،  وعلى قدر حبكم لمحمد أنا بحبكم والله

كان اللاعب محمد عبد الوهاب مساهمات وإنجازات عديدة مع منتخبات مصر، حيث حصل مع منتخب مصر الأول على كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر، ومع منتخب الشباب حصل على  كأس إفريقيا للشباب في بوركينا فاسو عام 2003، ومع منتخب مصر العسكري حصل الراحل على كأس العالم العسكرية في ألمانيا 2005 ، وفاز بلقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف.

وعن إنجازاته مع الأهلي فقد حصل "عبد الوهاب" على العديد من البطولات، وهي درع الدوري موسمي 2004-2005  و2005-2006، كما حصل على كأس السوبر المحلي في افتتاح موسمي 2005-2006 و2006-2007، بالإضافة لحصوله على كأس مصر موسم 2005-2006، كما حصل مع الأهلي على كأس دورى أبطال إفريقيا عام 2005، وكأس السوبر الإفريقي عام 2006.

وخطف عبد الوهاب قلوب الجماهير الأهلاوية بشكل خاص وقلوب الجماهير المصرية التي أحزنها خبر وفاته في ريعان شبابه، ورغم رحيله إلا أنه ترك تركة من حب الجماهير باقية ولا يزال الجميع يتذكرها.

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شوفت طيف أبنى فى التتش والدة محمد عبد الوهاب تكريم النادى الاهلى اخبار الفيوم اخبار المحافظات اللاعب محمد عبد الوهاب النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب

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