الشوط الأول .. ميلان يقلب الطاولة على ليفربول ويسجل هدفين في 3 دقائق

قلب فريق ميلان الإيطالي على مضيفه فريق ليفربول الإنجليزي، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

واستطاع ألكسندر أرنولد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما تبادل الكرة مع محمد صلاح في الجانب الأيمن واخترق دفاعات ايه سي ميلان ثم سدد الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى مايك ماينان الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وعادل ميلان النتيجة بهجمة منظمة من لاعبي ميلان بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها رافائيل لياو بتمريرة بينية متقنة لأنتي ريبيتش المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس أليسون.

وجاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ميلان بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها أليكسيس ساليمايكيرس بتسديدة قوية أبعدها أندرو روبيرتسون من على خط المرمى تماما قبل أن تجد متابعة من براهيم دياز بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وحصل محمد صلاح على فرصة في الدقيقة 12 من أجل إضافة الهدف الثاني في المباراة لكن دفاع ميلان تدخل وأبعد كرة اللاعب المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة 14 بعد خطأ من إسماعيل بن ناصر، وتولى محمد صلاح تسديد ركلة الجزاء لكن حارس المرمى استطاع أن يتصدى لها.