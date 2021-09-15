اخبار التعليم | جامعة القاهرة تكشف حقيقة منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.. فتاة الفستان تعتذر

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الخبر الذي تم تداوله اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أشاع على لسان وزير التربية والتعليم ، عزم الوزارة على التعاقد مع 50 ألف معلم قبل بدء الدراسة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

أوضح مصدر مسؤول بـ جامعة القاهرة ، كيف سيتم التحقق من أن الطالب تم تطعيمه ضد فيروس كورونا خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 .



الجيزاوي يستقبل عبد الرحمن عرام المتحدث الرسمي لأصحاب الهمم بجامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الطالب عبد الرحمن محمد عرام بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية والمتحدث الرسمي لأصحاب الهمم.

نجحت مبادرة الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا في إنهاء الخلافات القائمة في القضية المعروفة بـ فتاة الفستان بين الطالبة حبيبة طارق ومراقبي لجان الامتحانات بكلية الأداب، وذلك بعد الاجتماع الذي استضافه بين أطراف الأزمة في المقر الإداري لجامعة طنطاعصر اليوم.



تنسيق الجامعات 2021 .. ننشر شروط تقدم طلاب الدبلومات الفنية لاختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات ..