شاهد.. ملخص فوز ليفربول على ميلان في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزا صعبا على ضيفه فريق ميلان الإيطالي على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبذلك الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي ميلان بدون أي نقطة.

ونجح ألكسندر أرنولد في إحراز التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما تبادل الكرة مع محمد صلاح في الجانب الأيمن واخترق دفاعات ايه سي ميلان ثم سدد الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى مايك ماينان الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وحصل محمد صلاح على فرصة في الدقيقة 12 من أجل إضافة الهدف الثاني في المباراة لكن دفاع ميلان تدخل وأبعد كرة اللاعب المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة 14 بعد خطأ من إسماعيل بن ناصر، وتولى محمد صلاح تسديد ركلة الجزاء لكن حارس المرمى استطاع أن يتصدى لها.

وتعادل أنتي ريبيتش لصالح ايه سي ميلان في الدقيقة ميلان في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعدما حصل على بينية رائعة في منطقة الجزاء من لياو، قبل أن يسكنها في شباك أليسون.

وأضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 44 بعد متابعة على تسديدة ريبيتش التي أبعدها دفاع ليفربول ليجدها الأسباني أمام المرمى.

وحرم التسلل ميلان من هدف ثالث في الدقيقة 46 من عمر المباراة بعدما حصل كيير على كرة أمام المرمى الخالي لكنها بدأ من الجانب الأيسر وزميله متسلل.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعدما تبادل التمرير مع أوريجي الذي ردها له خلف خط الدفاع ليسكنها المصري في شباك الضيوف.

وجاء هندرسون بالهدف الثالث في الدقيقة 69 من عمر المباراة بعد ركنية أبعدها دفاع ميلان للانجليزي المترقب على حدود منطقة الجزاء ليسددها أرضية وتسكن الشباك بجوار القائم الأيمن