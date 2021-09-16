مستشار وزير الاتصالات: يوجد ما يقرب من 4000 شركة تعمل في مصر

دكتور حسام عثمان، مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه الأن نعيش في عصر التحول الرقمي، مؤكدا أن البرمجيات هي الركيزة والأساس لبرامج التحول الرقمي.

وأضاف حسام عثمان، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه لا بد من وجود شباب مؤهل لإعداد البرمجيات، مشيرا إلى أن هناك شركات كبرى، لها مقرات في مصر، وتستفيد من الخبرات المصرية.

وتابع حسام عثمان، انه يوجد ما يقرب من 4000 شركة تعمل في مصر، بمجال التحول الرقمي، مؤكدا أنه يؤدى لزيادة فرص العمل، ووجود نمو كبير في هذا القطاع.

مصر هي الدولة رقم 2 في الشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار عثمان إلى أن مصر هي الدولة رقم 2 في الشرق الأوسط وأفريقيا التي لها إستثمارات في الشركات الناشئة، مؤكدا ان الشركات الناشئة أثبتت نجاح كبير لأنها وفرت الخدمات لعدد كبير من السكان