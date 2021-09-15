رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تقدم أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستقالته من منصبه.

تواصل "كورة كل يوم" مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب ملف رحيله عن الفريق.

وأكد نبيه لـ"كورة كل يوم" أنه أجرى مداخلة هاتفية مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اليوم وأبلغه برغبته في الرحيل على أن يجتمع معه غدًا لحسم الأمر بشكل نهائي والرحيل عن الفريق.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع جهازه المعاون خلال مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة توزيع بعض المهام من المدير الفني على جهازه المعاون، بجانب وضع خطة المران وتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة.



وادي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.



وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني.



ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة كأس مصر وانطلاق بطولة الدوري الممتاز.