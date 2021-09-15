عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

اسامه نبيه
اسامه نبيه

 كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تقدم أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستقالته من منصبه. 

تواصل "كورة كل يوم" مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب ملف رحيله عن الفريق. 

وأكد نبيه لـ"كورة كل يوم" أنه أجرى مداخلة هاتفية مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اليوم وأبلغه برغبته في الرحيل على أن يجتمع معه غدًا لحسم الأمر بشكل نهائي والرحيل عن الفريق.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع جهازه المعاون خلال مران اليوم الأربعاء.

 

وشهدت الجلسة توزيع بعض المهام من المدير الفني على جهازه المعاون، بجانب وضع خطة المران وتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة.


وادي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

 

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.


وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني.


ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة كأس مصر وانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

 

 

ترشيحاتنا

بالدموع والحزن العميق.. فريق الجمباز الأمريكي يفضح "FBI" بسبب التحرش

أخبار الرياضة|صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان.. ريال مدريد يهزم إنتر.. تجديد عقد السولية

قرار من الرئيس السيسي تلبية لأمنية سيدة تعمل بالحدادة |فيديو

عريس الجنة.. انتظره صديقه وقتله برصاص الغدر أمام المسجد بعد العصر بالدقهلية|شاهد

الزمالك يوافق على إعارة ظهيره الأيمن لـ طلائع الجيش

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الحجر الأسود والركن اليماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

ماذا قدمت موكا حجازي لتنال الشهرة.. اعترفات صادمة لفتاة التك توك|مستندات

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

قطعته 3 أجزاء ورميته.. قاتلة زوجها في قليوب تعترف بتفاصيل الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ