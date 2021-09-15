مصنع جديد لتدوير المخلفات بأشمون ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية عن إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بأشمون وذلك بالقطعة رقم 50 بحوض الموريس10 وذلك بزمام أشمون ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي ضوء ذلك كلف سرور طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة باستقبال الدكتور أحمد فاروق البري مستشار وزير البيئة ، والمهندس محمود السيد التهامي عن مؤسسة الطاقة الحيوية والوفد المرافق لهم وذلك لعمل المعاينات النهائية لقطعة الأرض المخصصة لاقامة المصنع عليها والتي تتبع هيئة الأوقاف، وذلك بحضور ممثلي إدارة البيئة بالمحافظة ومجلس مدينة أشمون ، وممثلي شبكة كهرباء وري أشمون وأملاك الدولة ، وتم عمل محضر إنضمامي لذلك الموقع لبدء السير في الإجراءات اللازمة لسرعة التنفيذ، وذلك في إطار الخطة القومية لتفعيل وتطوير منظومة المخلفات ورفع كفاءة عمليات النقل والجمع بمركز ومدينة أشمون.

من جانبه أكد سرور ان إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بأشمون جاء في إطار حرص الدولة ومحافظة المنوفية على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المخلفات والقمامة بنطاق مركز أشمون مما تساعد على تطوير وتحسين معيشة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.