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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح: غربال يدير مباراة السوبر المحلي.. وزيادة عدد حكام الفيديو للضعف

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم انه بنسبة كبيرة سيقود مصطفي غربال نهائي السوبر المحلي بين النادي الأهلي وطلائع الجيش.


وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس.. أخطط لإنشاء إدارة مستقلة بحكام الفيديو.

وتابع: “أتسلم مهام عملي كرئيس للجنة الحكام في الأول من أكتوبر”.

وأشار عصام عبد الفتاح إلى وجود اتجاه لزيادة عدد حكام الفيديو للضعف خلال المرحلة المقبلة.

وأوصل عصام عبد الفتاح : لابد من توقير حقوق الحكام المالية لمساعدتهم في أداء عملهم خلال المرحلة المقبلة متابعا: مشكلة التحكيم في مصر هو عدم وجود صف ثاني.
وأوضح عصام عبدالفتاح انه تحدي الجميع من قبل لدخول أمين عمر القائمة الدولية.
وأتم أمين عمر مرشح للتواجد في مونديال 2022 وعليه القتال لهذه الفرصة. 

الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم السوبر الإفريقي عصام عبد الفتاح النادي الأهلي رئيس لجنة الحكام

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