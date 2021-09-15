الرئيس السيسي : الدين مش هيضيع أبدا..يوسف الحسيني يطلب من الرئيس إجراء حوار تليفزيوني.. أحمد موسى يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي لبرنامج التاسعة: الدين مش هيضيع أبدا..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدين لا يمكن أن يصطدم مع التطور الحضاري، مؤكدا أننا ولدنا بالدين والفهم وحكمة ربنا “ااالله عمل الأديان اللي نزلت على الأنبياء والرسل والحضارة دي بتاعة ربنا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن ثوابت الدين لا يمكن أن نتناقش فيها، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة الأمور الفقهية مع التطور الحضاري.

يوسف الحسيني يطلب من السيسي إجراء حوار تليفزيوني.. والرئيس يرد

قام الإعلامي يوسف الحسيني، بالوقوف، أثناء المحادثة الهاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحتراما له، وطلب منه في نهاية المحادثة الهاتفية إجراء لقاء تليفزيوني معه، والرئيس أبدى قبوله.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدين لا يمكن أن يصطدم مع التطور الحضاري، مؤكدا أننا ولدنا بالدين والفهم وحكمة ربنا “ااالله عمل الأديان اللي نزلت على الأنبياء والرسل والحضارة دي بتاعة ربنا".



اتفاق قانوني ملزم.. أحمد موسى يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الأمن أصدر قرارًا يدعو خلاله بضرورة إنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن السد الإثيوبي بأسرع ما يمكن.

وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الأمن طالب مصر والسودان وإثيوبيا بعقد اجتماع للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي.

هل بدأت ذروة الموجة الرابعة بمصر؟.. الصحة تحسم الأمر

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الموجة الرابعة بدأت فى مصر، وهناك ارتفاع فى إصابات كورونا، ولكن ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة الوفيات في الموجة الرابعة أقل من الموجات السابقة، مؤكدًا أن هذه الموجة سريعة الانتشار ولكن بأعراض أخف.



عاوزة ورشة وغرفة أعيش فيها مع ولادي.. سيدة تقتحم مهنة الحدادة بالمنصورة

قالت بوسي سعد امرأة تعمل في مهنة الحدادة بالمنصورة،إنها تعمل في مجال الحدادة منذ أن كان عمرها 7 سنوات.

وأضافت بوسي سعد في تقرير أذاعه الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" معايا 4 أولاد ، وانا بنجيب الحديد وبنقطعه وبأقوم بوضعه في النار وامارس كل أصول مهنة الحدادة بنفسي ".



أسامة ربيع: مرشدو قناة السويس سطروا ملحمة بعد تأميمها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم الدعم للهيئة ويمنحهم القوة من خلال رسائله التحفيزية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن الزعيم جمال عبد الناصر أمم قناة السويس ثم أدارها المصريين، مشيرًا إلى أن مرشدي قناة السويس سطروا ملحمة بعد تأميمها.

هل يتم تأجيل الدراسة حال تفشي كورونا؟.. وزير التعليم العالي يرد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمي، إن هناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يتم بشأن إصابات كورونا، وهناك خطط للتعامل مع أى مستجدات.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة “صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه فى حالة الارتفاع فى إصابات كورونا سيكون هناك قرارات جديدة، وجميع الاحتمالات موضوعة حال تفشى كورونا، ورفض الرد على ” هل سيتم التأجيل بشكل واضح".

نقيب المهن التمثيلية : لن نتخلى عن أسرة الفنان الراحل أحمد هيبة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: تلقيت نبأ وفاه الفنان أحمد هيبة عبر مواقع التوصال الاجتماعي، وعلمت سبب الوفاه من زوجته، نتيجة حادث والموقف كان أليم .

وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، " تواصلت مع زوجة الراحل أحمد هيبة، وأبلغتها أن النقابة ستنفذ جميع رغباتهم ، وستتولى طلبات الأسرة ولن نتخلى عنهم".

ساندي: تعرضت لعملية خداع كادت تودي بحياتي

قالت المطربة ساندي، إنني "عرفت الدكتور الذي كان يلقب نفسه بـ “سمكري البني آدمين” من خلال فيديو دعائي عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة أن الفنان كريم فهمي أول من رشحني لـ“سمكري البني آدمين”.

وأضافت ساندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2" ، أنني تعرضت لعملية خداع كبيرة كادت أن تودي بحياتي.

بسبب الرقص.. هاني شاكر: والدتي ضربتني علقة مقدرش أنساها

روى الفنان هاني شاكر، تفاصيل وذكريات عن طفولته، قائلًا "وأنا صغير شاركت في مسابقة فنية.. وفي المسابقة قررت أني أرقص بس ومغنيش".



وأضاف "شاكر"، خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون إي”، تقديم الفنان “أمير كرارة”، "والدتي تحدثت معي كثيرا للتراجع عن فكرة الرقص ولكني رفضت"، متابعا "أنا عمرى ما رقصت بس كنت مصمم أرقص".

