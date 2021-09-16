عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحنا خايفين من إيه.. الرئيس السيسي: ربنا شايف ومطلع علينا في كل حاجة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن القناعة بتصويب الخطاب الديني تتحول إلى إرادة مستمرة، معقباً: "لو عندك قناعة بموضوع ما هتتشكل إرادة من أجل معالجة هذا الموضوع".  

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة " المُذاع على فضائية "الأولى"، قائلاً: "شوفوا شكل الدنيا في العالم عاملة إزاي.. وده نتيجة استخدام نصوص معينة بطريقة معينة، لفت على العالم كله".

وتابع رئيس الجمهورية قائلاً: "شوفوا كم الخراب اللي بيحصل في العالم.. وعدد القتلى!"، معقباً أن هذه الأسباب كافية لإعادة بناء فهم وتفكير كل مواطن .

وأوضح الرئيس السيسي أن تصويب الخطاب الديني هي عبارة عن عملية ديناميكية ومستمرة وليست مؤقتة، وهذا يرجع إلى تطور الإنسانية في عالمنا، مشيراً إلى شكل الحياة أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشكلها في الوقت الحالي.

وعقب رئيس الجمهورية متسائلاً: "هل إحنا كمسئولين محتاجين إننا نفهم ونفكر وندرس ما نحن فيه ونغيره، ولا إحنا مازلنا مُصريين على موقفنا ومش هنغير حاجة!

وأكمل: "ممكن نخطأ في مسألة وننجح في مسألة تانية.. لا بأس.. احنا خايفين من ايه.. ده الناس بتعمل حاجات غريبة في الدنيا وربنا شايف ومطلع علينا وساكت .. صابر علينا.. عشان عارف ان احنا بشر وضعاف".  

 

الرئيس السيسي تصويب الخطاب الديني برنامج التاسعة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوى: نمتلك أحدث الإمكانيات لمواجهة أي تهديدات حالية أو مستقبلية .. ولدينا أعقد منظومة على مستوى العالم

إنشاء بنك رقمي مصري بحريني أولى التوصيات.. رجال الأعمال تبحث الفرص الاستثمارية

مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني

كيفية صلاة العيد ووقتها .. وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

دعاء قبل أذان المغرب يوم الجمعة .. لقضاء الحوائج وفك الكرب

بعد رحيله.. الوجهات الأقرب للتعاقد مع راموس

سعفان: تحصيل 1.5 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بدول العمل.. توفير 147 ألف فرصة عمل.. بحث عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ..تعيين 4850 شاباً

هل ينتقل راموس إلى برشلونة ؟.. أسطورة ريال مدريد يرد

ترشيحاتنا

مسؤول سوداني يعلق على احتمالية الحل العسكري لأزمة سد النهضة

الرئيس السيسي: فكرة الميل للدين بشكل مطلق تراجعت في مصر

مبروك عطية: للذكر مثل حظ الأنثيين عبادة زي الصلاة

إثيوبيا في مأزق|مجلس الأمن يطالبها باتفاق ملزم مع مصر والسودان.. هل تفعلها؟

السيسي للسيدة بوسي سعد: أنا تحت أمرك ومتشرف إني بكلمك.. والأخيرة: ربنا يباركلك

مزاد جديد لـ جمرك بورسعيد ودمياط .. تعرف عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

وفاة صيدلانية بـ كورونا بالشرقية| ورسالة كتبتها قبل وفاتها تبكي محبيها

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

ماذا قدمت موكا حجازي لتنال الشهرة.. اعترفات صادمة لفتاة التك توك|مستندات

عريس الجنة.. انتظره صديقه وقتله برصاص الغدر أمام المسجد بعد العصر بالدقهلية|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ