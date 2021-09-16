إحنا خايفين من إيه.. الرئيس السيسي: ربنا شايف ومطلع علينا في كل حاجة

قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن القناعة بتصويب الخطاب الديني تتحول إلى إرادة مستمرة، معقباً: "لو عندك قناعة بموضوع ما هتتشكل إرادة من أجل معالجة هذا الموضوع".

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة " المُذاع على فضائية "الأولى"، قائلاً: "شوفوا شكل الدنيا في العالم عاملة إزاي.. وده نتيجة استخدام نصوص معينة بطريقة معينة، لفت على العالم كله".

وتابع رئيس الجمهورية قائلاً: "شوفوا كم الخراب اللي بيحصل في العالم.. وعدد القتلى!"، معقباً أن هذه الأسباب كافية لإعادة بناء فهم وتفكير كل مواطن .

وأوضح الرئيس السيسي أن تصويب الخطاب الديني هي عبارة عن عملية ديناميكية ومستمرة وليست مؤقتة، وهذا يرجع إلى تطور الإنسانية في عالمنا، مشيراً إلى شكل الحياة أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشكلها في الوقت الحالي.

وعقب رئيس الجمهورية متسائلاً: "هل إحنا كمسئولين محتاجين إننا نفهم ونفكر وندرس ما نحن فيه ونغيره، ولا إحنا مازلنا مُصريين على موقفنا ومش هنغير حاجة!

وأكمل: "ممكن نخطأ في مسألة وننجح في مسألة تانية.. لا بأس.. احنا خايفين من ايه.. ده الناس بتعمل حاجات غريبة في الدنيا وربنا شايف ومطلع علينا وساكت .. صابر علينا.. عشان عارف ان احنا بشر وضعاف".