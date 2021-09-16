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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لقاءات أدبية وعروض سينما وورش متنوعة بالمنيا

صدى البلد

 

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية و لزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث نظم نادى أدب قصر ثقافة المنيا ورشة إبداعية ومناقشة أعضاء النادى والضيوف فى تأثير شعر العامية على المتلقي ومدى تجاوب الجمهور مع ما تقوم به الثقافة، وقدم الشاعر مختار ايمن عدة قصائد منها قصيدة عن "الام" ودارت حولها مناقشات عديدة قدمها ناصر جمال، وقدمت  الموهبة الشابة نجوى وقصيدتها عن الطفولة، أدار الورشة الأديب سعيد عوض سكرتير النادى، ويواصل القصر ورشة إعداد ممثل والتعرف على فن الحكي وفنون الأداء، والتدريب علي مقاطع سردية للشاعر اكرام بشري مع تدريبات علي التشخيص والتقمص والارتجال وقام بالتدريب فيها المخرج اسامه طه.

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ورشة عمل مشتركة حول ثقافة أمن الطيران بأفريقيا واسيا والشرق الأوسط

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ندوات علمية وعروض فنية بقصر ثقافة الأقصر

أقام قصر ثقافة ابوقرقاص محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" حاضرها الفنان أسامة طه، وتناول ضرورة نشر الثقافة فى جميع الربوع والوصول إلى جميع فئات المجتمع لما فيه من اهمية للنهوض بالمجتمع وتنميتة، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم للأطفال بعنوان "إنترنت أمن" مع براعم حضانة الاسراء بمغاغة، بجانب ورشة فنية بعنوان إبداعات حرة، فيما أعد بيت ثقافة شركة النيل محاضرة تثقيفية بعنوان "الوقاية من إنتشار الفيروسات" حاضرها د. محمد سيد أخصائي التنمية البشرية، وتحدث فيها عن العلاقه بين الفيروسات والثقافة، موضحا علاقة الثقافة بفيروسات العقل البشري والفيروس المعلوماتى الذى يدمر عقول البشر وكيفية التعامل معه، لأنه يعود على أصحابها بالسلب وكيفيه التصحيح الفورى،  كما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية رسم حر لرواد المكتبة، وناقشت مكتبة دلجا الثقافية كتاب بعنوان "رزق الله" من تأليف وصفى عبدالله.

قصور الثقافة زيادة الوعى الثقافى والفكرى ندوات علمية قصر ثقافة المنيا الأنشطة الثقافية والفنية

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