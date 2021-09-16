أمين جمال: مسلسل "إلا أنا" تناول قضية الفقد بجانب قضية التحرش.. فيديو

قال المؤلف أمين جمال ، أن مسلسل " إلا أنا " تناول قضية الفقد بجانب قضية التحرش مؤكدا أن الفقد في المسلسل أثر علي طرفين وهما الأب وابنته خصوصا وان كانت البنت بطبيعة الحالة تميل ألي وجود الأم في حياتها وتكون اقرب منها وهذه كانت فكرة عمل المسلسل الأساسية .

ومن جانبه أضاف شريف كاتب القصة خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه دى ام سى " ، أن قام بجمع تفاصيل المسلسل في الـ10 حلقات وهذا افضل من الإطالة في تقديم العمل الفني مؤكدا أن صعوبة العمل كان في كتابة العلاقة بين الأب وابنته .

قال المخرج أحمد يسري ، كنت أحاول جاهدا إيصال فكرة مسلسل " إلا أنا " بشكل سينمائي مؤكدا أن العمل خرج من دائرة الفيديو وانتقل إلى إيصال الفكرة بصريا .



ومن جانبه أوضح الفنان عصام السقي خلال لقائه في برنامج" مساء دى ام سى " ، انه قام بتجسيد شخصية "هيثم أبو قلب أخضر" في مسلسل " إلا أنا " وكان متخوف جدا من تمثيل هذا الدور مؤكدا أن شخصية " هيثم " في المسلسل أصبحت متواجدة في الواقع بشكل كبير جدا .



وتابع عصام السقي ، أن زوجة " هيثم " في المسلسل كانت دائما متخوفة عليه وتحاول فعل اى شىء من اجل إرضائه ، لافتا أن " هيثم" في المسلسل لم يكن لديه رضاء عما تقوم به زوجته ولا يري منها أي شيء مميزا.