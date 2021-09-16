غلق 4 منشآت غذائية وإعدام أكثر 1800 طن أغذية فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي حملة للمرور علي المنشات الغذائية .

حيث تم المرور علي 26 منشأة غذائية وسحب 29 عينة وإرسالها الي المعمل المشترك بمديرية الصحة .

كما تم تحرير 17 محضر إشتراطات صحية طبقا للقرار 96 لسنه 67 وتحرير عدد 29 محضر شهادات صحية طبقا للقرار رقم 97 لسنه 67 وكذلك تحرير محضر طبقا للقانون 10 لسنه 66.

وكذلك تم إيقاف تشغيل 4 منشآت وتحرير 9 محاضر طبقا لقرارات أخري، وضبط 108 طن ملح طعام متحجر وبه تغير في الخواص الطبيعية و 80 طن مخللات للتغير في الخواص الطبيعية وضبط 70 كجم جبن رومي مبشور بدون بيانات وللتغير في الخواص الطبيعية وضبط 100 كجم كبده للتغير في الخواص الطبيعية .

كما تم ضبط 375 كجم كبده للتغير فى الخواص ووجود سائل انفصالى وإعدام 500 كجم مخلل تالف وغير صالح للاستهلاك الادمي، اعدام 250 كجم بطاطس نصف مقليه لظهور علامات العفن، إعدام 800 كجم جبن شرش للتلف والفساد، إعدام 245 كجم أغذية متنوعه تالفه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه شدد الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة لمديرية الصحة بالمنوفية .