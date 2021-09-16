سكان حى صبحى حسين فى مدينة بدر يستغيثون من انتشار ورش الخردة

استغاث سكان حى صبحى حسين شرق الروبيكى فى مدينة بدر من وجود المخالفين من أصحاب محلات الخرده الغير مرخصة.



ويقول سيد محمد فى رساله لخدمة شكاوى " بين الناس" التى يقدمها موقع " صدى البلد " : تقوم المحلات بغلق الشوارع اسفل العقارات بالخرده وقطع غيار النقل الثقيل طوال اليوم والتعدي علي الطريق العام ، بالإضافة إلى وضع كمبروسورات هواء شديدة الصوت اعلي اسطح المحلات و أضاف السكان :" ذلك يتسبب في حدوث فزع للأطفال طوال اليوم وعدم مقدرتنا علي المعيشه".



وأضاف : تسببت المحلات أيضا في اتلاف الطرق العامه بالزيوت والشحوم واهدار كل ما تنفقه الدوله للارتقاء بمستوي شوارع العاصمة، واستخدام الارصفه كمخازن للخرده ، وانتشار كلاركات محملة بقطع غيار نقل ثقيل مما يتسبب في غلق الطرق امام الماره وقد يؤدي بدوره الي تعريض حياة الاطفال الصغار والسكان للخطر الشديد ، واستخدام نيران الاكسي استيلين لقطع المعادن وقد يتسبب ذلك في حدوث الحرائق بالعقار والمنطقه بالإضافه الي عدم تطبيق خطوات السلامه والامان متمثلة في عدم استخدام خزانات الطوارئ الموجوده اعلي اسطح المحلات ووضعها بشكل وهمي.



وأشار : "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش ، انتشار سيارات الخرده حول العقار والشارع بالكامل وتلك يتم تقطيعها في عرض الطريق وبالتالي يتم استخدام الطريق كورش ، مناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة .



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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