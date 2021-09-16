أهالى قرية إشنا فى الدقهلية يطالبون بتوفير ماكينات صرف آلي

ناشد المواطن جمال البابلى ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ محافظ الدقهلية بتوفير ماكينات صرف ألآلي لقرية ميت اشنا التابعة لمركز اجا محافظة الدقهلية .

ويقول فى رسالته: "نعاني من عدم وجود مكاتب بريد فى القرية مما يجعلنا ناتجة الى القرى المجاور ويؤدى الى التزاحم يوميا من جميع أنواع الصرف المختلفة للمواطنين من النوعين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشات والموظفين والتحويلات والإيداعات والسحب والتعاملات البريدية، بالإضافة الى المواطنين المترددين علي البريد أصحاب أمراض مزمنة تساعد علي نقل الوباء المنتشر الي المواطنين والموظفين بالبريد".

وأضاف: "لذلك نلتمس بالموافقة من الجهات المسئولة بتوفير ماكينات صرف آلي للمساهمة علي قضاء كثافة الازدحام علي مكتب البريد وتوفير نفاقات مالية علي جميع فئات المواطنين من الانتقال الي القري المجاورة والمدن للذهاب للصرف من البنوك أو من ماكينات الصرف المنتشرة بالقري المجاورة".

وأشار: "طالبنا كثير من المسؤولين بتوفير ماكينات صرف ألألي من سنوات سابقة دون جدوي ، مناشد المسؤلين النظرة إلينا بعين الرحمة ونظرا لظروف الأمراض المنتشرة والحد من كثافة التجمعات التي تساهم علي انتشار الوباء الموافقة علي سرعة توفير الطلب اسوه بالقرى المجاورة لنا ".



أقراء ايضا

لرفع المعاناة عنهم.. سكان القرين بالشرقية يطالبون بتزويد ماكينات الصرف الآلي

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.