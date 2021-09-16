عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية إشنا فى الدقهلية يطالبون بتوفير ماكينات صرف آلي

صدى البلد

ناشد المواطن  جمال البابلى ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ محافظ  الدقهلية بتوفير  ماكينات صرف ألآلي لقرية  ميت اشنا التابعة لمركز اجا محافظة الدقهلية .

 

ويقول فى رسالته: "نعاني من عدم وجود مكاتب بريد فى القرية مما يجعلنا ناتجة الى القرى المجاور ويؤدى الى التزاحم يوميا من جميع أنواع الصرف المختلفة للمواطنين من النوعين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشات والموظفين والتحويلات والإيداعات والسحب والتعاملات البريدية، بالإضافة الى  المواطنين المترددين علي البريد أصحاب أمراض مزمنة تساعد علي نقل الوباء المنتشر الي المواطنين والموظفين بالبريد".

 

وأضاف: "لذلك نلتمس بالموافقة من الجهات المسئولة بتوفير ماكينات صرف آلي للمساهمة علي قضاء كثافة الازدحام علي مكتب البريد وتوفير نفاقات مالية علي جميع فئات المواطنين من الانتقال الي القري المجاورة والمدن للذهاب للصرف من البنوك أو من ماكينات الصرف المنتشرة بالقري المجاورة".

وأشار: "طالبنا كثير من المسؤولين بتوفير ماكينات صرف ألألي من سنوات سابقة دون جدوي ،  مناشد المسؤلين النظرة إلينا بعين الرحمة ونظرا لظروف الأمراض المنتشرة والحد من كثافة التجمعات التي تساهم علي انتشار الوباء الموافقة علي سرعة توفير الطلب اسوه بالقرى المجاورة لنا ".


أقراء ايضا
لرفع المعاناة عنهم.. سكان القرين بالشرقية يطالبون بتزويد ماكينات الصرف الآلي

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الدقهلية ذوي الاحتياجات الخاصة محافظ الدقهلية كثافة الازدحام التعاملات البريدية أمراض مزمنة مركز اجا مكتب البريد ماكينات صرف آلي

ترشيحاتنا

مرات الأب خدها يا رب.. فيفي عبده: أبويا كانت متجوز على أمي

المصرية لحقوق الإنسان : الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول

السعودية.. قرار وشيك بالسماح لمن دون 18 عامًا بالسفر إلى البحرين

بالصور| أصغر سيارة في العالم .. هل شاهدتها من قبل ؟

بعد حبسها مع اطفالها..البلوجر ايفون نبيل تثير الجدل من جديد برسالة غامضة

بخاتم في يدها.. يارا السكري تثير التساؤلات حول زواجها من تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ