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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يحتاج إلى 5 مباريات ودية

عبد العال: حسام حسن كان الأجدر بقيادة منتخب مصر بلقائي ليبيا

كيروش
كيروش

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، اعتراضه على توقيت التعاقد مع البرتغالى كارلوس كيروش، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

وقال عبدالعال فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "TEN": "كان يجب التعاقد مع كيروش فى بداية المشوار وليس فى الوقت الحالي، والسيرة الذاتية لديه قوية للغاية، وتوقيت التعاقد معه لتدريب المنتخب الوطني خاطيء".

وأضاف: "كيروش مدير فني مميز للغاية ولكن كنت أتمنى أن يبدأ المشوار مع الفراعنة منذ البداية، وهناك أزمة فى الوقت الحالى وهى عدم وجود الدورى والذى لن يتمكن من خلاله مشاهدة اللاعبين واختيار القائمة".

وأكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يتمنى التعاقد مع حسام حسن لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش.

وأردف :"مباراتي ليبيا يحتاجان إلى مدير فني يبث الحماس والروح فى نفوس اللاعبين وحسام حسن كان الأمثل لتلك المهمة وليس كيروش، وسيكون هناك أزمة فى قائمة المنتخب خلال المباراتين بسبب عدم وجود دوري أو كأس".

وأكمل: "هاني أبوريدة هو سبب عدم التعاقد كيروش، وبالأرقام كيروش عالمي ولكن لن يفيد المنتخب الوطني فى الوقت الحالي على الإطلاق".

وأشار رضا عبد العال إلى أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، تنازل عن حقه فى خوض مباريات ودية للفراعنة خلال الفترة الماضية.

وأتم :" منتخب مصير يحتاج إلى 5 مباريات ودية قبل مباراتي ليبيا من أجل التجانس بين اللاعبين ولكي يشاهد كيروش العديد من العناصر للإستقرار على القائمة النهائية للمباراتين".

واختتم عبد العال :"يجب عدم الإعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات فى المنتخب وعلى رأسهم عبد الله السعيد، ومباراتي ليبيا يحتاجوا إلى لاعبين مقاتلين فى الملعب".

رضا عبد العال الأهلى الزمالك كارلوس كيروش المنتخب الوطني حسام حسن

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