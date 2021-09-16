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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يكشف خطة الجهاز الفني للمنتخب لمعسكر سبتمبر .. تفاصيل

ضياء السيد
ضياء السيد

كشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، بأن المدير الفني كارلوس كيروش قرر إقامة معسكر أول في أواخر سبتمبر الجاري مع خوض مباراة ودية قبل مواجهة ليبيا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

وقال ضياء السيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الاجتماع الأول كان مثمرًا، تم التعارف وهو كان لديه فكرة مسبقة عن كل فرد في الفريق، وتحدثنا في كل شيء يخص الفترة المقبلة والترتيبات والمعسكرات، والأدوات الخاصة بالتدريب".

وتابع: "كيروش من الواضح أنه شخص دقيق للغاية، ولا يترك أي تفاصيل تخص العمل والمعسكر، ووسائل الإعلام، وطلب أن يكون هو المسئول عن كل شيء يخص الحديث عن الفريق ومن بعده رئيس اتحاد الكرة".

وأضاف: "قمنا بتجهيز مباريات المحترفين، يومي السبت والأحد، كافة الاحصاءات، وكيروش أبلغنا بأننا في اجتماع دائم طوال الفترة المقبلة أثناء تواجده في مصر".

وتحدث عن تشكيل الجهاز الفني الخاص بالمنتخب، قائلًا: "سينضم مساعد لكيروش سيصل يوم الخميس، والثاني سيكون في مصر الجمعة".

وعن تفاصيل الجلسة، قال السيد: "استفسر عن أحمد حسن كوكا لمعرفته به منذ أن كان يلعب في سبورتينج براجا في البرتغال.. وطلب كيروش أن يقوم الجهاز الفني بمشاهدة كافة المباريات بشكل جماعي".

وفيما يتعلق بتدخله في تأجيل ربع نهائي كأس مصر، قال :"عندما علم كيروش مواعيد مباريات الموسم المحلي وكأس مصر، هو من طلب تأجيل المباريات التي أجلت من كأس مصر".

وأعلن عن تفاصيل المعسكر، قائلًا: "الإعلان عن أسماء اللاعبين عقب مباراة الكأس (26 سبتمبر) وسيكون المعسكر يوم 28 سبمتبر، ويرغب في خوض مباراة يوم 30 سبتمبر، وسيتم تحديد طرف المباراة الثاني غدا الخميس، أنا لا استطيع أن أحدد من الأقرب لمواجهتنا".

واختتم قائلًا :"كيروش متحمس للغاية للتأهل لكأس العالم، وطلب مساندة الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف".

ضياء السيد للمنتخب المصري كارلوس كيروش ليبيا تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 احمد حسن كوكا كأس مصر

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