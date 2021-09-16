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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجاوزت أعمارهما الـ 70.. أم وابنها يتعاونان في صيد الاستاكوزا.. صور

أم وابنها يتعاونان
أم وابنها يتعاونان في صيد الاستاكوزا

رغم تجاوز أعمارهما الـ 70 عامًا تتواصل أم وابنها رحلة الكفاح لكسب الرزق من خلال صيد الاستاكوزا قبالة سواحل ولاية مين الأمريكية.

وأثار عمل الأم فيرجينيا أوليفر، صاحبة الـ 101 عامًا مع ابنها ماكس، تعجب جميع العاملين من الصياديين على قاربه المخصص للصيد.

وتصعد فيرجينيا أوليفر، والدة ماكس، لقارب الصيد 3 أيام في الأسبوع، لمساعدة ابنها في صيد الكركند، في ظروف عمل تحيط بها مخاطر البحر.

وعن عملها في الصيد، تقول فيرجينيا لصحيفة «بوسطن جلوب»: «إنه ليس عملاً شاقاً بالنسبة لي، ربما يكون كذلك بالنسبة لأي شخص آخر».

تعاون داووب

ويسحب ماكس شباك الصيد من المياه، بينما تقوم والدته بتقدير حجم الصيد وعمره لتجمع الكبير منه، ومن ثم تعيد رمي الصغير إلى المياه، وهي المهنة التي بدأت تعلمها منذ أن كانت في عمر الثامنة.


وتتحرك العجوز بثقة وحذر حول القارب البالغ طوله 9 أمتار، والذي يحمل اسم «فيرجينيا»، وهي تسير بانحناءة بسيطة مع احتفاظها بابتسامتها وخفة يدها في العمل، بينما تنهمك في الاهتمام بالتفاصيل بتركيز وبلا شكوى من الإرهاق.

وتعود رحلة عمل صائدة الكركند المخضرمة في عرض المياه منذ أن رافقت والدها لأول مرة وهي فتاة صغيرة، ثم ابتعدت لفترة تفرغت خلالها لتربية 4 أبناء، حتي عادت لمهنة الصيد برفقة زوجها الذي توفي قبل 15 عاماً.

لن أتوقف

ولا يبدو على العجوز عزمها على التوقف عن ممارسة مهنة الصيد المرهقة في وقت قريب، إذ تؤكد في ردها على سؤال حول توقيت تفكيرها في التقاعد: «لن أتوقف عن العمل حتى الموت، ولا أدري متى يحدث ذلك».

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