الصحة تعلق على خبر إغلاق مستشفى خاص بـ عين شمس..فيديو



علق الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، على خبر إغلاق مستشفى خاص بـ عين شمس، قائلا: وزارة الصحة قامت منذ شهرين بإطلاق حملات تفتيش شاملة على جميع المنشآت الطبية الغير حكومية والحكومية، وذلك لمراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بالمنشآت.



وأضاف “مجهد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الوزارة تقوم بالتفتيش على تصريح المديرين الطبيين في المسشتفيات، كما أنها تتأكد من تصاريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى التفتيش على الادوية والتأكد من صلاحياتها.





وأكمل: في حالة وجود مخالفات في أحدى المستشفيات، تقوم الوزارة بإصدار قرار فوري بـ غلق المنشآة حتى التاكد من إزالة وتفادي تلك المخالفات.





وفيما يخص المرضى، أوضح أنه يتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى وفقا لحالتهم، متابعا: في حالة عدم قدرة بعض الحالات على الحركة تقوم الوزارة بـ غلق كافة الأقسام عدى القسم المتواجد به المريض، حتى يتم شفاءه ومن ثم يتم غلق القسم.



واكد على أن زيادة نسبة الإصابات بكورونا منتظمة بشكل واضح، ولكن نسبة الوفيات منخفضة مقارنة بالموجات السابقة.