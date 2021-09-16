الإثنين المقبل.. هانى سلامة ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

يحل الفنان هانى سلامة ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة الفنانة إسعاد يونس على شاشة dmc يوم الأثنين المقبل الساعة 11 مساًء.

يذكر ان شارك الفنان هاني سلامة، جمهوره ومحبيه، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها على شاطئ البحر، ونالت الصور إعجاب متابعيه.



وظهر هاني سلامة مرتديا شورت وتيشيرت أبيض مع نظارة شمس أنيقة، خلال قضاء أجازته الصيفية في إحدي المدن الساحلية، نالت اعجاب متابعيه.

وشارك هاني سلامة مؤخرا في مسلسل "بين السما والأرض"، مع كل من غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش.



"بين السما والأض" سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.