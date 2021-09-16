الأولى في التاريخ.. سبيس إكس تطلق رحلة للفضاء على متنها طاقم مدني.. فيديو

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية اليوم الخميس، إطلاق أول مركبة فضائية إلى الفضاء وعلى متنها 4 سياح مدنيين، لتكون بذلك الرحلة الأولى في التاريخ التي ترسل أشخاصًا عاديين إلى المدار.

وأقلعت الرحلة الفضائية من مركز كينيدي التابع لوكالة ناسا الأمريكية في ولاية فلوريدا، وعلى علو حوالي 80 كم، ستنفصل المرحلة الأولى لتعود تلقائيًا إلى الأرض لإعادة استخدامها في المستقبل.

ويستقل الطاقم كبسولة دراجون المعلقة على رأس صاروخ فالكون 9، الذي يبلغ طوله 70 مترا، وقد أقلت هذه المركبة الفضائية بالفعل 10 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في ثلاث مهمات منفصلة.

وتم هذه المرة تعديل كبسولة دراجون التي يبلغ ارتفاعها 8 أمتار وقطرها 4 أمتار، مع تركيب قبة زجاجية ضخمة تسمح للركاب بمشاهدة الفضاء بزاوية رؤية تبلغ 360 درجة. ويستبدل بذلك النظام المصمم عادة للاتصال بمحطة الفضاء الدولية.

وستبقى كبسولة دراجون بعد ذلك في الفضاء لمدة ثلاثة أيام. وستطير إلى مسافة أبعد من محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر، مستهدفة مدارًا يبلغ 575 كيلومترا.

وستبدأ بعد ذلك رحلة العودة نحو الأرض لتهبط قبالة سواحل فلوريدا وستقوم مظلات بتخفيف سرعتها الهائلة.