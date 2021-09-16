إعلان المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبدأت مباريات الجولة الأولى ليلة الثلاثاء وانتهت ليلة الأربعاء، وقد شهدت عدة مواجهات مثيرة، وأسفرت عن عدد كبير من الأهداف.

ورشح "يويفا" 4 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في الجولة، وهم روبرت ليفاندوفسكي، وجودي بيلينجهام، وسيباستيان هالير، وكريستوفر نكونكو.

ولم يحظ نجمنا المصري الدولي محمد صلاح فى التواجد بالقائمة رغم تألقه مع فريقه ليفربول أمام ميلان حيث صنع هدفا وسجل آخر وأهدر ركلة جزاء .

وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز على برشلونة في ملعب "كامب نو" بنتيجة (3-0)، وقد سجل الهدفين الثاني والثالث.