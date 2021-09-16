مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-9-2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 16-9-2021 عدد من منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي والتى تشهد صراعاً كبيرًا بين الأندية لحصد اللقب.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



لوكوموتيف موسكو X مارسيليا– الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports HD اكسترا 2

دينامو زغربX وست هام يونايتد الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports HD بيرمير 2

جالتا سرايX لاتسيو الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports HDاكسترا 1

رينجرز X ليون الساعةالتاسعة مساء على قناةbeIN Sports3 HD

ليستر سيتي X نابولي الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports1 HD

دوري المؤتمر الأوروبي

رين X توتنهام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports HD بريمير 1

روما X سسكا صوفيا الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports2 بريمير HD

الدوري السعودي

الباطن X الطائي الساعة الخامس والنصف وخمس دقائق

الفيصلي X الفيحاء الساعة السابعة والنصف