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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-9-2021 .. والقنوات الناقلة

الدوري الأوربي
الدوري الأوربي

تقام اليوم الخميس 16-9-2021 عدد من منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي والتى تشهد صراعاً كبيرًا بين الأندية لحصد اللقب.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 

لوكوموتيف موسكو X مارسيليا– الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports  HD اكسترا 2

دينامو زغربX وست هام يونايتد   الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports  HD بيرمير 2

 

جالتا سرايX لاتسيو   الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports  HDاكسترا 1

 

رينجرز X ليون   الساعةالتاسعة مساء على قناةbeIN Sports3  HD 

ليستر سيتي  X  نابولي  الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports1  HD 

دوري المؤتمر الأوروبي 

 

رين X  توتنهام  الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports  HD بريمير 1

روما X  سسكا صوفيا الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports2 بريمير  HD 

 

الدوري السعودي

الباطن X الطائي الساعة الخامس والنصف وخمس دقائق 

الفيصلي X الفيحاء  الساعة السابعة والنصف 

الدوري الأوروبي مارسيليا جالتا سراي نابولي ليستر سيتي توتنهام روما دوري المؤتمر الأوروبي الدوري السعودي

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