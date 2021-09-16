أخبار الرياضة|عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزاله العمل بالأهلي.. خطة كارتيرون للهروب من الزمالك.. بن شرقي قنبلة موقوتة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الرياضية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16-9-2021، نعرضها لكم فيما يلي:

أعلن عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، اعتزاله رسميا العمل في النادي الأهلي، خلال ظهوره بقناة ناديه .

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

كشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، بأن المدير الفني كارلوس كيروش قرر إقامة معسكر أول في أواخر سبتمبر الجاري مع خوض مباراة ودية قبل مواجهة ليبيا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

كشف رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، خطة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، للهروب من القلعة البيضاء من جديد.

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأبيض أصبح "قنبلة موقوتة" داخل القلعة البيضاء.