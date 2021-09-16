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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزاله العمل بالأهلي.. خطة كارتيرون للهروب من الزمالك.. بن شرقي قنبلة موقوتة

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الرياضية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16-9-2021، نعرضها لكم فيما يلي:

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

أعلن عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، اعتزاله رسميا العمل في النادي الأهلي، خلال ظهوره بقناة ناديه .

إعلان المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

رئيس لجنة الحكام يكشف عن حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

ضياء السيد يكشف خطة الجهاز الفني للمنتخب لمعسكر سبتمبر .. تفاصيل

كشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، بأن المدير الفني كارلوس كيروش قرر إقامة معسكر أول في أواخر سبتمبر الجاري مع خوض مباراة ودية قبل مواجهة ليبيا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

رضا عبد العال يكشف خطة كارتيرون للهروب من الزمالك مجددا

كشف رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، خطة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، للهروب من القلعة البيضاء من جديد.

على خطى فرجاني..رضا عبدالعال: بن شرقي قنبلة موقوتة فى الزمالك.. تفاصيل

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأبيض أصبح "قنبلة موقوتة" داخل القلعة البيضاء.

موقع صدى البلد عدلي القيعي النادي الأهلي دوري ابطال أوروبا حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

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أخبار الرياضة|عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزاله العمل بالأهلي.. خطة كارتيرون للهروب من الزمالك.. بن شرقي قنبلة موقوتة

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