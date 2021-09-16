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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندن: الإمارات ستعلن الخميس عن توسيع استثماراتها في بريطانيا

صدى البلد

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من المتوقع أن يوقع مكتب الاستثمار البريطاني وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، اتفاقا لتوسيع شراكة الاستثمارات السيادية، يوم الخميس.

وقال المكتب في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الأربعاء، ونقلته وكالة "رويترز"، إن "الاتفاق سيعزز الاستثمارات في جميع أنحاء بريطانيا في علوم الحياة والتكنولوجيا والتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية الأساسية".

من جانبها، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول حكومي مطلع على المحادثات، قوله إن "مجمل ما تعهدت الإمارات باستثماره، سيصل إلى نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.85 مليار دولار) على مدى خمسة أعوام".

وأضاف البيان أن "الاستثمارات الإضافية لدولة الإمارات التي من المحتمل الإعلان عنها، تشمل استثمارا حجمه 500 مليون جنيه إسترليني في شركة سيتي فايبر البريطانية للنطاق العريض من الألياف الضوئية، مع كون الاستثمار جزءا من زيادة رأس مال الشركة".

وكانت مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي وقعت في مارس الماضي، صفقة مع المملكة المتحدة لاستثمار 800 مليون جنيه إسترليني في علوم الحياة ومشاريع تطوير الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الصفقات في الوقت الذي يستضيف فيه جونسون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماع ثنائي في داونينج ستريت يوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، يوم الأربعاء، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيبدأ، يوم الخميس، زيارة رسمية للمملكة المتحدة.

وبحسب ما نشرته الوكالة الرسمية، سيبحث الشيخ محمد بن زايد مع بوريس جونسون، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا.
 

الامارات بريطانيا مبادلة بوريس جونسون محمد بن زايد أبوظبي

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