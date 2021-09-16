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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحسن فى الأحوال الجوية.. درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن درجات الحرارة اليوم الخميس 16/9/2021 فى مصر .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى  32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 العظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 العظمى 30

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 العظمى 32

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 36
 

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