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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. ختام برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" بساحة الهناجر

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، فعاليات برنامجه "صيف الإنتاج الثقافى" الذى نظمه القطاع فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقال المخرج خالد جلال، إن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، استمر لمدة ٥٧ ليلة عرض على التوالى، وشارك فيه فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

 

حيث قُدمت أشهر الفقرات الفنية لفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية بشعبتيها ( الآلات الشعبية والإنشاد الدينى)، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، وفرقة تحت ١٨، وشارك أيضا البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" إخراج صلاح السقا، كما شارك مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور بعرض "محل اللعب" من إخراج إيهاب ناصر.

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وأضاف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أن مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، سيشهد فعاليات أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل، يأتى فى مقدمتها احتفال القطاع بنصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر أن توزع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال الاحتفال جوائز مسابقة " أنا المصري"، بحضور عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر، وكوكبة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة.

ويعرض برنامج صيف الإنتاج الثقافى اليوم وغدا عرض العرائس "على بابا والأربعين حرامي"، يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رءوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف، الأداء الحركي للفنانين "محمد نوفل، ياسر جمعة، محمد فايز، محمد فوزي بكار، هشام إبراهيم، باسم نور، محمد جاد، رشا جميل، حمادة محمود، أحمد صالح"، والأداء الصوتي للفنانين" هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوي، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، والأداء الصوتي لشخصية على بابا إهداء من الفنان القدير محمد الصاوي .

 

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