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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا يفيد بوجود جثة متعفنة داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ، وتم العثور على جثة ثلاثينية متعفنة داخل الشقة، وتم نقلها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة أن السيدة الثلاثينية تعيش بمفردها في المنزل، وأن شقيقها يحضر إليها بين الحين والأخر للإطمئنان عليها، ويوم الواقعة حضر إليها إلا أنها لم تستجب فقام بإبلاغ الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق في الجيزة الإجراءات القانونية.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار الحوادث جثة متعفنة جثة بولاق الدكرور

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