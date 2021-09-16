مقاتلات تايوانية تقلع من طريق سريع خلال تدريبات عسكرية .. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو رصد مقاتلات تايوانية تقلع من طريق سريع خلال تدريبات عسكرية .

ووفقا للتقرير فإن هذه التدريبات تحاكي مواجهة هجوم وهمي يستهدف تدمير قاعدة جوية، أقلعت مقاتلات تايوانية وطائرة إنذار مبكر من نوع "إي ـ 2كي" من طريق سريعة ثم هبطت عليه في جيادونغ.

وتستمر التدريبات العسكرية خمسة أيام، وهي جزء من مناورات سنوية في تايوان.

وواكبت الرئيسة التايوانية تساي إينغ وان سير التدريبات، الهادفة إلى الرد على هجوم عسكري محتمل .

وعلى الطريق السريع التي أغلق جزء منها، هبطت أربع طائرات عسكرية، من بينها المقاتلة الدفاعية التايوانية الصنع، وطائرة أف 16 الأمريكية الصنع وطائرة ميراج 2000 - 5 الفرنسية الصنع، لمحاكاة رد عسكري إذا دمرت قوات معادية قاعدة جوية تايوانية.

وقد شوهدت الرئيسة التايوانية وهي ترتدي زيا عسكريا مموها في الصباح الباكر، أثناء تفقدها التدريبات السنوية التي كانت هذا العام أصغر حجما من سابقاتها، بسبب القيود المفروضة جراء جائحة كوفيدـ19.