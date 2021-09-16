التمثيل التجاري: فرص كبيرة للتوسع التصديري في المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بكندا

أكد محمد حلمي، المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجاري بكندا، أن هناك فرصا كبيرة للمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية للتوسع في السوق الكندية.

وقال محمد حلمي إنه في مجال الصناعات الغذائية هناك فرص كبيرة في قطاع الخضر المجمدة (البطاطس المجمدة - البسلة المجمدة - الفاصوليا الخضراء المجمدة - السبانخ - الملوخية).



وأضاف أن نحو 51% من التعداد السكاني الكندي أجانب وهناك أعداد كبيرة من الجالية المصرية والتي لها متطلباتها للمنتجات العربية، بالإضافة إلى أنه يوجد بالسوق الكندية العديد من سلاسل السوبر ماركت عربية، مطالبا الشركات المصرية بالتواصل معها للتعرف على احتياجاتها.

وفي مجال الحاصلات الزراعية، أوضح حلمي أن هناك فرصا كبيرة للتوسع في تصدير البرتقال، مشيرا إلى أن بعض الشركات المصدرة تضارب بالأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب بخسارة كبيرة للشركات الكندية عند شراءها بأسعار أعلى.

وطالب المصدرين بتحديد أسعار عادلة عند التصدير للحفاظ على سمعة البرتقال المصري، خاصة أن مصر أكبر مصدر للبرتقال للسوق الكندية.

وأضاف أن المنتجات المصرية تتمتع بميزة أن كثيرا من الشركات الكندية، خاصة في منطقة تورونتو تستورد المنتجات من مصر وتقوم بإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، كما تقوم الشركات الأمريكية بإعادة التصدير إلى دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح فرصة لزيادة صادرات المنتجات المصرية.