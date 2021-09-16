عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمثيل التجاري: فرص كبيرة للتوسع التصديري في المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بكندا

صدى البلد

أكد محمد حلمي، المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجاري بكندا، أن هناك فرصا كبيرة للمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية للتوسع في السوق الكندية.

 

وقال محمد حلمي إنه في مجال الصناعات الغذائية هناك فرص كبيرة في قطاع الخضر المجمدة (البطاطس المجمدة - البسلة المجمدة - الفاصوليا الخضراء المجمدة  - السبانخ - الملوخية).


وأضاف أن نحو 51% من التعداد السكاني الكندي أجانب وهناك أعداد كبيرة من الجالية المصرية والتي لها متطلباتها للمنتجات العربية، بالإضافة إلى أنه يوجد بالسوق الكندية العديد من سلاسل السوبر ماركت عربية، مطالبا الشركات المصرية بالتواصل معها للتعرف على احتياجاتها.

 

وفي مجال الحاصلات الزراعية، أوضح حلمي أن هناك فرصا كبيرة للتوسع في تصدير البرتقال، مشيرا إلى أن بعض الشركات المصدرة تضارب بالأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب بخسارة كبيرة للشركات الكندية عند شراءها بأسعار أعلى.

 

وطالب المصدرين بتحديد أسعار عادلة عند التصدير للحفاظ على سمعة البرتقال المصري، خاصة أن مصر أكبر مصدر للبرتقال للسوق الكندية.

 

وأضاف أن المنتجات المصرية تتمتع بميزة أن كثيرا من الشركات الكندية، خاصة في منطقة تورونتو تستورد المنتجات من مصر وتقوم بإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، كما تقوم الشركات الأمريكية بإعادة التصدير إلى دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح فرصة لزيادة صادرات المنتجات المصرية.

التمثيل التجارى الحاصلات الزراعية البطاطس الشركات الامريكية الصناعات الغذائية

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. سيارات شهيرة ظهرت في أفلامه| صور

لمدة أسبوعين.. فتح باب الالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا للوافدين

التمثيل التجاري: فرص كبيرة للتوسع التصديري في المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بكندا

شيرين رضا تعترف لـ يسرا : صاحبتي خانتني مع جوزي | فيديو

تنفيذ خريطة الطريق.. رئيس الوزراء: مصر تدعم آمال وطموحات الشعب الليبى

رئيس الوزراء: تنفيذ عدد من المشروعات فى ليبيا خلال المرحلة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ