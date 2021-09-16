عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة ..5 أشياء تبقيك بصحة جيدة مستقبلا ..الآثار الجانبية لـ لقاح كورونا هل عانيت منها؟

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

5 أشياء تبقيك بصحة جيدة مستقبلا

غالبًا ما تؤثر الطريقة التي نعيش بها حياتنا على  صحتنا مستقبلا . هناك بعض التعديلات التى يمكن إدخالها إلى نمط الحياة يمكن أن تساعد  فى الحفاظ على الصحة مع تقدم العمر .

كشف تقرير نشرته صحيفة "التلجراف" البريطانية عن عدد من هذه النصائح المتعلقة بصحتنا ، مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

وأوضح التقرير أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا قادرة على تعويض هشاشة العظام والحفاظ على كتلة العضلات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وذلك باتباع الخطوات التالية.

6 فوائد صحية للتوقف عن تناول اللحوم تعرفى عليها

فوائد عديدة  لتقليل استهلاك اللحوم  في حين أن إضافة اللحوم إلى نظامك الغذائي واستهلاكها من حين لآخر لن يؤثر على الصحة كثيرًا ، لأن استهلاك الكثير من اللحوم دون توازن مناسب بين الخضار ليس طريقًا صحيًا يجب اتباعها. إليك فوائد تقليل  استهلاك اللحوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

محافظ دمياط توجه بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا

لمواجهة كورونا.. تحرير 7 مخالفات عدم ارتداء كمامات بكوم حمادة

الآثار الجانبية لـ لقاح كورونا.. هل عانيت منها؟

هناك فوائد صحية واضحة لتلقي COVID-19 المعتمد: تحصين بنسبة تصل إلى 95٪ من الفيروس بجرعتين. ومع ذلك ، مع أي لقاح ، تأتي آثار جانبية ، ويطالب أحد الخبراء بفحص تغييرات الدورة الشهرية بعد التطعيم.

وذكرت وعشرات الآلاف من النساء المحصنة انقطاع الطمث عندهن على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية مخطط بطاقة تنظيم الوكالة (MHRA) الأصفر - مصممة للجمهور للإبلاغ عن الآثار الجانبية، مشتركة أو غير المألوف، من COVID 19 اللقاحات .

فوائد صحية لتناول خل التفاح تعرفى عليها

خل التفاح (ACV) عبارة عن سائل يتم صنعه عن طريق خلط التفاح المسحوق مع الخميرة والسكر، تضاف Acetobacter، وهي بكتيريا لإنتاج حمض الأسيتيك. 

حمض الخليك هو المكون الرئيسي الذي يجعل خل التفاح مشروبًا صحيًا مفيدًا، قد لا يكون له طعم أو رائحة أكثر جاذبية، ولكن دمج المشروب في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحسن صحتك بطرق ملحوظة.

موقع صدى البلد الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة COVID-19 التفاح

ترشيحاتنا

تفاصيل خطيرة بشأن الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

الدكتورة إلهام شاهين تكشف لـ صدى البلد: جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني

أخبار البرلمان| السيسي يدعم حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تبطل الشائعات.. تقييم بلومبرج لمعدل الفائدة المصري حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح.. عقوبات القتل في القانون

سيتروين تنافس في أسواق الهند وجنوب أمريكا بنسخة محسَّنة من سوبر ميني C3

جمعية مصنعي وتجار السيارات: مبيعات الهجينة ارتفعت 90% خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ