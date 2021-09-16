نشرة المرأة ..5 أشياء تبقيك بصحة جيدة مستقبلا ..الآثار الجانبية لـ لقاح كورونا هل عانيت منها؟

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

غالبًا ما تؤثر الطريقة التي نعيش بها حياتنا على صحتنا مستقبلا . هناك بعض التعديلات التى يمكن إدخالها إلى نمط الحياة يمكن أن تساعد فى الحفاظ على الصحة مع تقدم العمر .

كشف تقرير نشرته صحيفة "التلجراف" البريطانية عن عدد من هذه النصائح المتعلقة بصحتنا ، مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

وأوضح التقرير أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا قادرة على تعويض هشاشة العظام والحفاظ على كتلة العضلات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وذلك باتباع الخطوات التالية.

فوائد عديدة لتقليل استهلاك اللحوم في حين أن إضافة اللحوم إلى نظامك الغذائي واستهلاكها من حين لآخر لن يؤثر على الصحة كثيرًا ، لأن استهلاك الكثير من اللحوم دون توازن مناسب بين الخضار ليس طريقًا صحيًا يجب اتباعها. إليك فوائد تقليل استهلاك اللحوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

هناك فوائد صحية واضحة لتلقي COVID-19 المعتمد: تحصين بنسبة تصل إلى 95٪ من الفيروس بجرعتين. ومع ذلك ، مع أي لقاح ، تأتي آثار جانبية ، ويطالب أحد الخبراء بفحص تغييرات الدورة الشهرية بعد التطعيم.

وذكرت وعشرات الآلاف من النساء المحصنة انقطاع الطمث عندهن على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية مخطط بطاقة تنظيم الوكالة (MHRA) الأصفر - مصممة للجمهور للإبلاغ عن الآثار الجانبية، مشتركة أو غير المألوف، من COVID 19 اللقاحات .

خل التفاح (ACV) عبارة عن سائل يتم صنعه عن طريق خلط التفاح المسحوق مع الخميرة والسكر، تضاف Acetobacter، وهي بكتيريا لإنتاج حمض الأسيتيك.

حمض الخليك هو المكون الرئيسي الذي يجعل خل التفاح مشروبًا صحيًا مفيدًا، قد لا يكون له طعم أو رائحة أكثر جاذبية، ولكن دمج المشروب في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحسن صحتك بطرق ملحوظة.