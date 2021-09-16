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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الاعمال يبحث الترويج لـ 30 ألف منتج مصري خلال 6 شهور

صدى البلد

التقي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية حيث تستهدف الأولي الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج “جسور ” خلال 6 شهور، فيما تطرق اللقاء إلي أهم المشروعات التي تعمل عليها وزاره قطاع الأعمال في قطاعات الزراعة والصناعة والغزل والنسيج والتطوير العقاري وعدد من المشروعات الأخرى.

 

من جانبه قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن "الجمعية" تعمل علي تعزيز التعاون المشترك مع جميع الوزارات الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق شراكة متكاملة بين مجتمع الأعمال والمسئولين الحكوميين بمختلف الوزارات والهيئات، قائلا: "شباب الأعمال لهم دور حقيقي في المشاركة الفاعلة لكافة عناصر الاقتصاد الوطني علي مدار السنوات الماضية".

 

وأضاف أبوعلي أن الشركات أعضاء الجمعية مهتمون بالشراكة والتعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال في شتى القطاعات وجاهزون لدعم وتطوير أراضي ومصانع ومشروعات الوزارة في إطار رؤية الوزارة والسياسة الاقتصادية للدولة.

 

وأضاف أبو علي، أن اللقاء تطرق إلي محاور هامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً من خلال مبادرة جسور، حيث تطرق اللقاء إلي ضرورة تشجيع القطاع الخاص في وضع خطط والمشاركة في دعم شركات قطاع الأعمال واستفادة القطاع الخاص المصري من مواردها، كما اتفق مع وزير قطاع الأعمال على ترشيح كوادر من الجمعية المصرية لشباب الأعمال للاستفادة من خبراتهم بشركات قطاع الأعمال.

 

من جانبه قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مبادرة جسور تسعي وزارة قطاع الأعمال من خلالها للترويج للمنتجات والتي من المقرر أن تتم بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج، مضيفاً بأن إطلاق قطاع الأعمال منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج “جسور” الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير، أمر في غاية الأهمية يستهدف توفير خدمات الشحن والتخزين والتسويق وضمان التصدير للمنتجات المصرية في جميع أنحاء العالم.

 

وشدد الشنواني، علي أن الكتالوج يستهدف الوصول بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا بالإضافة لفرعين في شرق أفريقيا سيتم افتتاحها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يقدم مشروع جسور حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، والتي تتضمن الخدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط، بالاضافه إلي أن الوزير عرض ١٤ فرصه بمجال الزراعه بشرق العوينات والتربيه الحيوانيه.

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