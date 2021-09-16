عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مريض نفسي.. لغز جثة العامل المشنوقة في الجيزة

انتحار
انتحار

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل انتحر شنقا داخل منزله أبو النمرس، بسبب إصابته بمرض نفسي، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الحادث، واستدعاء أسرته لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة بعدما أكدوا عدم وجود شبهة جنائية.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل منزله بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م ج م م" في العقد الرابع من عمره، مدلى بحبل معلق في جنش المروحة.

أسرة المتوفى: مريض نفسي ولا شبهة جنائية

وبسؤال أسرة المتوفى أفادوا بمعاناته من مرض نفسي وانعزاله في الفترة الأخيرة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئي لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وما تزال التحقيقات مستمرة.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار ابوالنمرس انتحار عامل مريض نفسي

ترشيحاتنا

3 جثث متحللة والضحية زوجتيه وابنته.."أبو فياض” سفاح قنا يواجه الإعدام

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

تنفيذا لتعليمات الرئيس.. التفاصيل الكاملة لخطة مشاركة المدارس والجامعات في بناء وعي الطلاب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن تجديد عقد علي معلول

وزيرة الصناعة: نستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا بقرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة

السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بذكرى يوم الاستقلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

شوبير يكشف عن صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

دماء في سيتي ستارز.. تحقيقات في سقوط فتاة من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث سيدات..ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ