مريض نفسي.. لغز جثة العامل المشنوقة في الجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل انتحر شنقا داخل منزله أبو النمرس، بسبب إصابته بمرض نفسي، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الحادث، واستدعاء أسرته لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة بعدما أكدوا عدم وجود شبهة جنائية.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل منزله بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م ج م م" في العقد الرابع من عمره، مدلى بحبل معلق في جنش المروحة.

أسرة المتوفى: مريض نفسي ولا شبهة جنائية

وبسؤال أسرة المتوفى أفادوا بمعاناته من مرض نفسي وانعزاله في الفترة الأخيرة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئي لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وما تزال التحقيقات مستمرة.