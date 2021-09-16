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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

70 % من الشعب.. تطعيم مليار نسمة في الصين بلقاح كورونا

أكثر من مليار شخص
أكثر من مليار شخص تم تطعيمهم بلقاح كورونا في الصين

كشفت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن أكثر من مليار نسمة تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات من السلطات الصحية أن الصين أكملت تطعيم أكثر من 70٪ من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ضد كوفيد -19 بجرعات كاملة.

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وقال مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، في إفادة صحفية، إن إجمالي 1.01 مليار شخص في الصين تلقوا جرعات كاملة من التطعيمات حتى 15 سبتمبر.

 

ويتوافر لدى الصين حوالي 5 لقاحات ضد فيروس كورونا وهي لقاحات ذات جرعتين، بما في ذلك المنتجات الأكثر استخدامًا مثل سينوفاك وسينوفارم المدعومة من الدولة.

 

وتشهد الصين حاليا انتشارا للمتحورة دلتا شديدة العدوى، بعد القضاء على أول موجة من الفيروس العام الماضي.

 

وفي سياق اخر، أصدرت السلطات في مدن جنوب الصين، الثلاثاء الماضي، قرارا بإغلاق المدارس، كما أمرت بإجراء فحوص لملايين الأشخاص، في محاولة للقضاء على بؤرة جديدة لكوفيد-19، أثارت مخاوف من انتشار العدوى بين التلاميذ غير الملقحين.

 

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أمرت مدينة بوتيان، البالغ عدد سكانها 3,2 مليون نسمة والواقعة في مقاطعة فوجيان الساحلية، الثلاثاء بإجراء فحوص لجميع المواطنين، بعد تسجيل إصابات بالمتحور دلتا، نسبت إلى شخص عائد من سنغافورة تفشت في أنحاء المقاطعة لتطال أكثر من مئة شخص.

 

وأمرت حكومة بوتيان المدارس بإغلاق الصفوف حضوريا الإثنين، وحذت حذوها مدينة شيامين الثلاثاء وأغلقت خدمات الحافلات لمسافات بعيدة وطلبت من جميع السكان إجراء فحوص.

 

ونقلت الوكالة، عن السلطات المحلية القول، إنه تم اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان.

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