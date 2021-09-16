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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة يأتي في إطار حفظ الأمن والسلم الدوليين

غادة عجمى، عضو لجنة
غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

رحبت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،  بالبيان الرئاسي الصادر امس الأربعاء ، عن مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، موضحة  أن البيان صدر في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي بقيادة  الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول. 

 

وأكدت "عجمي" في تصريحات لها، اليوم، أن البيان الصادر عن مجلس الأمن يشجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط .

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بعد بيان مجلس الأمن.. السودان: مستعدون لأي عملية تقود لاستئناف مفاوضات سد النهضة

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الصحف الإماراتية: السيسي يحقق حلم امرأة مصرية مكافحة.. مجلس الأمن يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة والقاهرة ترحب.. أستراليا تفسخ عقدًا لشراء غواصات فرنسية.. وباريس: طعنة في الظهر

 

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن البيان يأتي تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين. 

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البيان يؤكد مسؤولية مجلس الأمن إزاء أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لأزمة السد وما يتبعها من تطورات في المنطقة .

غادة عجمي لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب سد النهضة اثيوبيا السودان

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