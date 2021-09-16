بـ 30 مليون جنيه.. مبادرة للتشخيص المبكر وعلاج الاعتلال الشبكي للأطفال

قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة من واقع دورها البحثي والتعليميي تقدم خدمات طبية متقدمة في مجالات طب وجراحة العيون تضعها في مصاف الأوائل من مقدمي هذه الخدمات.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي الذي يعقده معهد الرمد التذكاري بالجيزة.

وأكد رئيس الهيئة، أن الهيئة ستقوم بالمشروع علي مستوي جميع وحدات الهيئة حتي يتثني للهيئة وضع سياسات عامة وصحية للدولة والعمل علي تطبيق سياسة الوزارة والدولة.

وقال أن مشروع الهيئة للتشخيص المبكر وعلاج الاعتلال الشبكي للاطفال حديثي الولادة، بدأ علي مستوي وحدات القاهرة حاليا وأثمرت نتائجه عن إنقاذ أكثر من ٣٠ طفل مما يجعل هؤلاء الأطفال نافعين للجمتمع ولأنفسهم مما سيعمل علي تحسين اقتصاد الدولة.

وذكر رئيس الهيئة، أن حجم الإنفاق علي المشروع بلغت أكثر من ٣٠ مليون جنيه وذلك للتجهيزات الطبية بالأجهزة الحديثة، لافتا إلي أن مركز طب وجراحة عيون الأطفال بالهيئة هو الأول والأكثر تجهيزا علي مستوي الجمهورية بتكلفة تقريبية بلغت 70 مليون جنيه.

وأعلن الدكتور محمد فوزي، عن قرب افتتاح مركز بحثي وطبي لطب وجراحات العيون بمستشفي الأحرار التعليمي، لتقديم الخدمة الطبية لأهلنا بشرق الدلتا وأخر بمستشفي سوهاج التعليمي.