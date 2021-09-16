عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ بورسعيد يوضح أسباب إطلاق المنتدى الاقتصادى

قناة السويس
قناة السويس


قال المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،  إن مدينة شرق بورسعيد من مدن الجيل الرابع وهى إحدى المدن الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية ومنحتها اهتمام بالغ تحتل موقع  استراتيجي متميز تربط بين آسيا وإفريقيا .


وأوضح "  عثمان  " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الهدف من اطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادي تسويق 3 محاور الصناعي ، اللوجيستي ، التنمية العمرانية ، لافتا إلى أن منطقة شرق بورسعيد يوجد به الهيئة الاقتصادية لقناة السويس  والتي تعد منطقة صناعية واعدة .


وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدة استثمارات في منطقة شرق بورسعيد ومنها ميناء بورسعيد والتي تحتوى على مجموعة أرصفة بحرية يتخطى 5 كم ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لتسويق الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية بالتعاون مع الشركات العالمية .


وتابع أن المنتدى سيقام على مدار يومين بإطلاق مجموعة من ورش العمل وجلسات تخص الصناعة ، المناطق اللوجستية ، التنمية العمرانية وسيتم مناقشة الآراء من رجال الأعمال والصناعة ، وطرح مزيد من الاستثمار .


يفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة في السادس عشر من سبتمبر الجاري والذى يقام  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في قاعة المؤتمرات بفندق بورتوسعيد ويستمر ليومين ،. ويعقد تحت عنوان "شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية - قاطرة تنمية مصر".

 

و يلقى وزير التنمية المحلية كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء ويستهل المنتدى بكلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،كما يلقى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلمة فى الجلسة الافتتاحية.  

 

المنتدى هو أكبر حدث اقتصادي على أرض المحافظة الباسلة ويهدف إلى تسويق وترويج  مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد ، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة بها.

أهالى محافظة بورسعيد بورسعيد مجلس الوزراء التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

فاوض رونالدينيو وضم شيكابالا.. مسيرة أسطورية لـ عدلي القيعي مهندس صفقات الأهلي

16 كلمة من قالها حين يصبح لم يضره مكروه .. اغتنمها

سيدة تفقد ساقها من أجل إنقاذ رضيعها

لقطات أولية لشاحنة بيك أب  إينيوس جرينادير موديل 2022

يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16سبتمبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

بعد واقعة سفاح قنا .. تعرف على عقوبات القتل في القانون

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

سيجارة علي سقف أوضة.. حريق في منزل الفنان شريف منير | شاهد

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ