نائب محافظ بورسعيد يوضح أسباب إطلاق المنتدى الاقتصادى



قال المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، إن مدينة شرق بورسعيد من مدن الجيل الرابع وهى إحدى المدن الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية ومنحتها اهتمام بالغ تحتل موقع استراتيجي متميز تربط بين آسيا وإفريقيا .



وأوضح " عثمان " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الهدف من اطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادي تسويق 3 محاور الصناعي ، اللوجيستي ، التنمية العمرانية ، لافتا إلى أن منطقة شرق بورسعيد يوجد به الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة صناعية واعدة .



وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدة استثمارات في منطقة شرق بورسعيد ومنها ميناء بورسعيد والتي تحتوى على مجموعة أرصفة بحرية يتخطى 5 كم ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لتسويق الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية بالتعاون مع الشركات العالمية .



وتابع أن المنتدى سيقام على مدار يومين بإطلاق مجموعة من ورش العمل وجلسات تخص الصناعة ، المناطق اللوجستية ، التنمية العمرانية وسيتم مناقشة الآراء من رجال الأعمال والصناعة ، وطرح مزيد من الاستثمار .



يفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة في السادس عشر من سبتمبر الجاري والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في قاعة المؤتمرات بفندق بورتوسعيد ويستمر ليومين ،. ويعقد تحت عنوان "شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية - قاطرة تنمية مصر".

و يلقى وزير التنمية المحلية كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء ويستهل المنتدى بكلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،كما يلقى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلمة فى الجلسة الافتتاحية.

المنتدى هو أكبر حدث اقتصادي على أرض المحافظة الباسلة ويهدف إلى تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد ، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة بها.