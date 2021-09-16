متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبراً عاجلاً، أفاد فيه السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد الرئيس السيسي علي الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس السيسي شدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية.

وأردف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد أيضاَ على موقف مصر الثابت لتعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب وتفعيل إرادته الحرة.

ونوه بسام راضي أن الرئيس السيسي أشاد بمساعي حكومة الدبيبة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي ثمن صدور قانون الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة لتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وصولاً لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

وأعلن الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتقديم الإمكانات الضرورية لمساعدة الليبيين على تهيئة المناخ لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي احتراماً لإرادة الشعب الليبي.

وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قويمة تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب رئيس الحكومة الليبية عن التقدير والاعتزاز الشديدين للدور المصري بقيادة حكيمة من الرئيس السيسي في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا.