عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبراً عاجلاً، أفاد فيه السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

وأكد الرئيس السيسي علي الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

 

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس السيسي شدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية.

 

وأردف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد أيضاَ على موقف مصر الثابت لتعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب وتفعيل إرادته الحرة.

 

ونوه بسام راضي أن الرئيس السيسي أشاد بمساعي حكومة الدبيبة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي.

 

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي ثمن صدور قانون الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة لتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وصولاً لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

 

وأعلن الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتقديم الإمكانات الضرورية لمساعدة الليبيين على تهيئة المناخ لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي احتراماً لإرادة الشعب الليبي.

 

وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قويمة تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

 

ومن جانبه أعرب رئيس الحكومة الليبية عن التقدير والاعتزاز الشديدين للدور المصري بقيادة حكيمة من الرئيس السيسي في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا.

متحدث الرئاسة الرئيس السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السفير بسام راضي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المخابرات العامة الجيش الوطني الليبي

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

بـ توقيع الرئيس .. متحدث الرئاسة ينشر وثيقة افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية

القوى العاملة: الرئيس وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة.. توفير 5.5 مليون فرصة عمل.. استرداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

قائد قوات الدفاع الجوى: نمتلك أحدث الإمكانيات لمواجهة أي تهديدات حالية أو مستقبلية .. ولدينا أعقد منظومة على مستوى العالم

إنشاء بنك رقمي مصري بحريني أولى التوصيات.. رجال الأعمال تبحث الفرص الاستثمارية

كيفية صلاة العيد ووقتها .. وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

دعاء قبل أذان المغرب يوم الجمعة .. لقضاء الحوائج وفك الكرب

ترشيحاتنا

فاوض رونالدينيو وضم شيكابالا.. مسيرة أسطورية لـ عدلي القيعي مهندس صفقات الأهلي

16 كلمة من قالها حين يصبح لم يضره مكروه .. اغتنمها

سيدة تفقد ساقها من أجل إنقاذ رضيعها

لقطات أولية لشاحنة بيك أب  إينيوس جرينادير موديل 2022

يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16سبتمبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

بعد واقعة سفاح قنا .. تعرف على عقوبات القتل في القانون

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

سيجارة علي سقف أوضة.. حريق في منزل الفنان شريف منير | شاهد

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ