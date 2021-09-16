ارتفاع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2454 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2888 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 3898 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 4109 نقاط.