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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بين مصر وليبيا.. توقيع محضر اتفاق بأعمال استشارية لتنفيذ محطة كهرباء "مليتة"

توقيع محضر اتفاق
توقيع محضر اتفاق بأعمال استشارية لتنفيذ محطة كهرباء "مليتة"

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقيع محضر اتفاق بأعمال استشارية لتنفيذ محطة كهرباء "مليتة"، حيث وقعه من الجانب المصري ائتلاف استشاريين مصرييين، ومن الجانب الليبي شركة كهرباء ليبية.

 

ومن جانبه، قال السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، إن الرئيس السيسي استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

وأكد الرئيس السيسي على الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

 

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس السيسي شدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية.

محضر اتفاق محطة كهرباء مليتة شركة كهرباء السفير بسام راضي متحدث الرئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

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