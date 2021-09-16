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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أبرزها التصديق على صرف التعويضات| 4 قرارات رئاسية لصالح شهداء مصر وذويهم

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عرض التقرير التقرير السنوي لـ صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء عرض التقرير السنوي للصندوق يوم الاثنين الموافق 9/8/2021، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتالي:

قرارات الرئيس

  • صرف التعويض المادي المقرر صرفه لمرة واحدة، وقام الصندوق بتحويل المبالغ المقرر صرفها إلى الجهات المعنية وهي وزارات “الدفاع – الداخلية - التضامن الاجتماعي”، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من يوم 14/9/2021 لجميع المستحقين دفعة واحدة بصرف التعويض بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد والمصاب طبقا لنسبة العجز من أموال الصندوق.
  • قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبدء في اتخاذ إجراءات تعيين المستوفين لشروط شغل الوظائف من أسر ضحايا ومصابى العمليات الإرهابية من المدنيين بوظائف بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • تفعيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة “دراجتك صحتك” لتخصيص دراجة هوائية واحدة لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب من الراغبين على أن يتحمل الصندوق نصف ثمن الدراجة ويتحمل المستفيد نصف الثمن الآخر، وقام الصندوق بتفعيل المبادرة وتسليم المرحلة الأولى من الراغبين من محافظة القاهرة والجيزة بواسطة وزارة الشباب والرياضة.
  • تسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون 16 لسنة 2018 خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع الوزارات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة التضامن)، وذلك بعد صرف التعويض المادي لمرة واحدة مع قيام تلك الوزارات بتوزيعها على المستفيدين وموافاة الصندوق بتمام التنفيذ.

هذه توجيهاته.. هيام فاروق: صندوق تكريم الشهداء يحظى باهتمام الرئيس السيسي مباشرة

توجيه السيسي بصرف التعويض للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء يتصدر عناوين الصحف

تبعية الصندوق وأهدافه

ويتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد قرارات مجلس إدارة الصندوق قبل نفاذها من  رئيس مجلس الوزراء، ويحظى الصندوق بالمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى:

التنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية في المجالات المختلفة، والعمل على التطوير المستمر لها، ويتعامل الصندوق مع جميع المستفيدين من الصندوق بمبدأ المساواة في جميع الحقوق والمزايا.

وفى إطار ذلك، قام الصندوق بتوقيع العديد من البروتوكولات مع الوزارات (التعليم العالي - التربية والتعليم والتعليم الفني - النقل – الثقافة - الطيران المدني – الآثار والسياحة – الصحة – الإسكان - الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي - القوى العاملة - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، وتم صدور القرارات الوزارية لتحقيق ما تضمنه القانون.

تقدم الخدمات بواسطة بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق، وتكون سارية المفعول ومن خلال الجهات المعنية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - وزارة التضامن الاجتماعي).

حدد القانون المستفيدين من كل شهداء وضحايا ومفقودي الوطن وأسرهم من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وهم “الوالد - الوالدة - الأرملة/الأرمل - الأبناء” والمصاب عن نفسه، ويصدر بحق الشهداء والمصابين قرار وزاري من “وزير الدفاع للعسكريين - وزير الداخلية للشرطة - رئيس مجلس الوزراء للمدنيين”.

شهداء تكريم شهداء الرئيس السيس صندوق تكريم شهداء صرف التعويض

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