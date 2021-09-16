تنفيذ خريطة الطريق.. رئيس الوزراء: مصر تدعم آمال وطموحات الشعب الليبى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن مصر مستمرة لتقديم الدعم للحكومة الليبية لتحقيق آمال وطموحات أشقائنا فى الشعب الليبى .

وأوضح "مدبولى" ، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الليبى أننا شرفنا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقصر الاتحادية والذى أكد خلاله الرئيس السيسى على دعم مصر قيادة وشعبا للدولة الليبية ودعم كافة الأطراف نحو تنفيذ خريطة الطريق السياسية فى ليبيا .



ولفت لمناقشة مجال التعاون بين الحكومتين على المستوى الوزارى بين بعضهما البعض وتم الاتفاق على عدد من مشروعات التعاون والمشروعات التنفيذية على أرض ليبيا خلال الفترة القادمة بمجال الهرباء ، الصحة ، التعليم ، الاسكان ، الشق الأمنى ، تدريب الكوادر البشرية .

وصرح السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وقد شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبيية، توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وليبيا.

ووقع الجانبان مذكرة تعاون لمكافحة التلوث البحري وأثاره بين البلدين ومذكرة تفاهم البحث والنقل البحري، ووقع على الاتفاقيات كامل الوزير وزير النقل ومحمد سالم الشهوبي وزير المواصلات.

كما تم توقيع اتفاقية في مجال الإسكان والتشييد، ووقع عليها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وأبوبكر محمد وزير الاسكان الليبي.



ما وقع الجانبان مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة، وقام بالتوقيع وزيري الشباب والرياضة المصري والليبيي.

بجانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال البترول لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، ووقع من الجانب المصري وزير البترول طارق المُلا ومن الجانب الليبي محمد عون وزير النفط والغاز.

ووقع تحالف الشركات المصرية مع الجانب الليبي مذكرة تعاون تنفيذ طريق الدائري الثالث في ليبيا ويعد المشروع من أهم المشروعات في ليبيا .